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    Максимум три крымских клуба могут войти в состав Второй лиги

    Стало известно, сколько команд из чемпионата Крыма претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги.

    Ожидается, что только два или три клуба смогут успешно пройти лицензирование.

    Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

    Крымские клубы ждут комиссию лиги для оценки готовности к интеграции. Предварительно, она прибудет на полуостров в октябре.

    • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
    • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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