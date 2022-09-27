Максимум три крымских клуба могут войти в состав Второй лиги

Стало известно, сколько команд из чемпионата Крыма претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги.
Ожидается, что только два или три клуба смогут успешно пройти лицензирование.
Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».
Крымские клубы ждут комиссию лиги для оценки готовности к интеграции. Предварительно, она прибудет на полуостров в октябре.
- Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
- Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.
Источник: «РБ Спорт»