Максимум три крымских клуба могут войти в состав Второй лиги

Стало известно, сколько команд из чемпионата Крыма претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги.

Ожидается, что только два или три клуба смогут успешно пройти лицензирование.

Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

Крымские клубы ждут комиссию лиги для оценки готовности к интеграции. Предварительно, она прибудет на полуостров в октябре.