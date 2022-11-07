«Я же русский». Ари готов вернуться в сборную России

Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари ответил на вопросы о сборной России.

– Недавно сборная России впервые сыграла после большого перерыва. Знаете, кто был ее соперником? Смотрели тот матч?

– Матч не смотрел, но видел нарезку опасных моментов. Соперника не назову, он был не слишком статусным.

– Скоро сборная проведет еще один товарищеский матч – с Таджикистаном. Давайте представим, что вас тоже позвали сыграть. Поехали бы?

– Конечно, я же русский.

Ари дебютировал за сборную России в 2018 году.

В его активе 2 матча за национальную команду.

В сентябре россияне победили Киргизию – 2:1.

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