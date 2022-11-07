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    «Я же русский». Ари готов вернуться в сборную России

    Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари ответил на вопросы о сборной России.

    – Недавно сборная России впервые сыграла после большого перерыва. Знаете, кто был ее соперником? Смотрели тот матч?

    – Матч не смотрел, но видел нарезку опасных моментов. Соперника не назову, он был не слишком статусным.

    – Скоро сборная проведет еще один товарищеский матч – с Таджикистаном. Давайте представим, что вас тоже позвали сыграть. Поехали бы?

    – Конечно, я же русский.

    • Ари дебютировал за сборную России в 2018 году.
    • В его активе 2 матча за национальную команду.
    • В сентябре россияне победили Киргизию – 2:1.

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    Источник: Sport24

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