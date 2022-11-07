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    Ари предположил, почему Марио Фернандес не смог выучить русский язык

    Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари ответил на вопросы об изучении русского языка.

    Вы потрясающе говорите на русском, но, когда только приехали в Россию, называли наш язык странным. Какие сложности у вас возникали из-за языкового барьера?

    – Я действительно хорошо говорю и понимаю на русском, но сейчас, к сожалению, не имею постоянной языковой практики. На русском общаюсь только с дочкой, потому что она не говорит на португальском.

    В начале карьеры в РПЛ мне было очень тяжело с языковым барьером. Русский – один из самых сложных языков, к тому же у меня никогда не было никаких преподавателей.

    Я учил русский самостоятельно, каждый день общаясь с коллегами и друзьями.

    Многие болельщики осуждают Марио Фернандеса за то, что тот долго жил в России, но плохо говорит по-русски. Такая реакция – это правильно?

    – Конечно, немного странно, когда ты много лет находишься в России, играешь за местную сборную и плохо говоришь на русском.

    С другой стороны, Марио тоже можно понять из-за его характера и образа жизни. Возможно, у него не было русских друзей, и он часто проводил время дома. Поэтому не нужно его судить.

    Мне было проще: я очень общителен и коммуникабелен, всегда завожу много знакомств и друзей, где бы ни находился.

    Слушал русскую музыку, смотрел фильмы на русском и посещал многие места – рестораны, кинотеатры.

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    Источник: Sport24

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