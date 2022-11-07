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    Карпин мог возглавить сборную Армении

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин вел переговоры о назначении на аналогичный пост в национальную команду Армении.

    «Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными, но в итоге Карпин решил остаться в сборной России», – сообщил источник «Чемпионата».

    • В субботу Карпин продлил контракт с РФС до лета 2024 года.
    • Он возглавляет сборную России с июля 2021-го.
    • Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11877

      Алексей З 1 час назад

      Жаль, Карпинян пригодился бы армянам.

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