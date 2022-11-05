Абаскаль прокомментировал ничью «Спартака» с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Сочи».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Москвичи остались на 2-м месте в РПЛ, сочинцы – на 9-м.

«Конечно, в футболе нужно идти вперед. Сегодня нам не удалось добиться победы, но мы и не проиграли.

Можем занести себе в актив первый тайм, потому что мы провели эти 45 минут действительно очень хорошо. Нам многое удавалось, мы создали пять голевых моментов.

Во втором тайме игра немного поменялась, нужно отдать должное сопернику. У них есть хорошие футболисты, у них собрана хорошая команда.

Бывает так, что, если ты не увеличиваешь свое преимущество, то матч заканчивается таким образом», – сказал Абаскаль.

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