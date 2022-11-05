Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Чистяков, Малком, Клаудиньо и Сергеев – в основе «Зенита» на матч с «Ахматом»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на игру 16-го тура чемпионата России.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

    • Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ, «Ахмат» – 7-е.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

    Новости по теме
    Где смотреть «Зенит» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 5 ноября
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2601

      волчарик 1 минуту назад

      Хоть и гораздо сильнее,но игры с Ахматом даются тяжело.Все будет зависеть от настроя.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11