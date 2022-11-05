Чистяков, Малком, Клаудиньо и Сергеев – в основе «Зенита» на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на игру 16-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
- Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
- Начало – в 16:30 мск.
- «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ, «Ахмат» – 7-е.
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Источник: сайт РПЛ