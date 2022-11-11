Аршавин назвал причину домашнего поражения «Зенита» от «Ахмата»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о проигранном матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата».

– «Зенит» проиграл «Ахмату» и не сможет пройти весь чемпионат без поражений. Это трагедия для Питера?

– Главной целью «Зенита» остается чемпионство. Без разницы, были поражения или нет. Главное – стать первыми.

Естественно, когда ты проходишь первый круг без поражений, у тебя закрадываются мысли – а почему бы не замахнуться на большее?

Проигрывая дома, конечно, сильно расстраиваешься.

– Почему это поражение стало возможным? Недооценка соперника или другие причины?

– Очень быстро пропустили два гола. «Ахмат» использовал ошибки «Зенита». К сожалению, потом не хватило задора это исправить, где-то не хватило везения. Такие матчи тоже бывают.

– Эмоции и скандалы после матча с «Ахматом» возникли именно из-за провала задачи не проиграть? Или эти вещи не нужно связывать?

– Естественно, после победы были бы другие эмоции. Все бы радовались, обнимались, целовались.

Но получилось по-другому, и, следовательно, другие эмоции. Все были очень расстроены.

– Как ты отнесся к ситуации, которая возникла между клубом и Чистяковым?

– Надеюсь, что все будет хорошо и Дима продолжит играть за наш клуб.

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