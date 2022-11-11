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    Аршавин назвал причину домашнего поражения «Зенита» от «Ахмата»

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о проигранном матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «Зенит» проиграл «Ахмату» и не сможет пройти весь чемпионат без поражений. Это трагедия для Питера?

    – Главной целью «Зенита» остается чемпионство. Без разницы, были поражения или нет. Главное – стать первыми.

    Естественно, когда ты проходишь первый круг без поражений, у тебя закрадываются мысли – а почему бы не замахнуться на большее?

    Проигрывая дома, конечно, сильно расстраиваешься.

    – Почему это поражение стало возможным? Недооценка соперника или другие причины?

    – Очень быстро пропустили два гола. «Ахмат» использовал ошибки «Зенита». К сожалению, потом не хватило задора это исправить, где-то не хватило везения. Такие матчи тоже бывают.

    – Эмоции и скандалы после матча с «Ахматом» возникли именно из-за провала задачи не проиграть? Или эти вещи не нужно связывать?

    – Естественно, после победы были бы другие эмоции. Все бы радовались, обнимались, целовались.

    Но получилось по-другому, и, следовательно, другие эмоции. Все были очень расстроены.

    – Как ты отнесся к ситуации, которая возникла между клубом и Чистяковым?

    – Надеюсь, что все будет хорошо и Дима продолжит играть за наш клуб.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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