Тренер «Ахмата» Ташуев высказался об отстранении Чистякова от основы «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о ситуации с исключением защитника Дмитрия Чистякова из основного состава «Зенита» после очного матча команд в 16-м туре РПЛ.

«Играть конкретно под Чистякова задачи не было. Была задача прессинговать обоих центральных защитников.

Перед матчами мы всегда готовим аналитику. В ней было указано, что у Чистякова есть слабая сторона: он уязвим под прессингом, может допустить потерю мяча.

Парень просто ошибся под прессингом. Обороне «Зенита» в целом структурно некомфортно, когда их накрывают вверху. Слава богу, для нас все получилось хорошо.

А разговоры о том, что Чистяков вел переговоры с «Ахматом»... Мягко выражаясь, это неправильно. Он на самом деле хороший защитник. Но бывают несчастные случаи.

Сафонов вот в прошедшем матче с «Факелом» делал передачу и ошибся. Это значит, что «Факел» ведет переговоры с Сафоновым?» – сказал Ташуев.

«Зенит» дома уступил «Ахмату» – 1:2.

Чистякова отстранили в воскресенье.

Ожидается, что во вторник футболист вернется к тренировкам с основой.

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