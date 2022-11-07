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    Чистякова во вторник вернут в основной состав «Зенита» («Матч ТВ»)

    Отстранение защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова от основы будет непродолжительным.

    По информации «Матч ТВ», уже во вторник 28-летний футболист примет участие в тренировке главной команды.

    Решение было принято по итогам сегодняшней встречи Чистякова с генеральным директором клуба Александром Медведевым.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
    • Сегодня ряд футболистов «Зенита» публично поддержали своего одноклубника.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1243

      Taps 52 минуты назад

      Теперь вечный сиделец на лавке.

      0
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      Рейтинг: +11884

      Алексей З 1 час назад

      По репутации клуба нанесён существенный удар.
      Творцы этого Медведев и Орлов.
      По-хорошему , после того как игроки поддержали Чистякова , этим двум надо увольняться. Интересно как выкрутятся ? Можно спустить на тормоза , но каково гендиректору , против которого выступила команда ?
      Хотя питерским хоть ссы в глаза.
      Самое интересное что болел Зенита вообще не слышно. ********, готовы всё стерпеть лишь бы идти ы унисон с администрацией. Гнильё.

      1
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      Рейтинг: +16280

      Fusballer > Алексей З 48 минут назад

      Пока чемпионства есть, будут молчать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7110

      Беспонтий 1 час назад

      ну теперь будем посмотреть как Sic transit gloria mundi..
      быстро
      стремительно
      или до трансферного окна
      ой дурааак...

      4
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      Рейтинг: +1203

      Красногвардейчик 1 час назад

      Медведев этого не простит.....

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      Рейтинг: +1645

      Кронштадт65 > Красногвардейчик 42 минуты назад

      медведев уже простил

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      Рейтинг: +1203

      Красногвардейчик > Кронштадт65 30 секунд назад

      В душе нет.....будет травля, скринь

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