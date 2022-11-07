Чистякова во вторник вернут в основной состав «Зенита» («Матч ТВ»)

Отстранение защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова от основы будет непродолжительным.
По информации «Матч ТВ», уже во вторник 28-летний футболист примет участие в тренировке главной команды.
Решение было принято по итогам сегодняшней встречи Чистякова с генеральным директором клуба Александром Медведевым.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
- Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
- Сегодня ряд футболистов «Зенита» публично поддержали своего одноклубника.
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Источник: «Матч ТВ»