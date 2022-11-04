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    Самые горячие фото Шакиры – колумбийской певицы, с которой Пике был вместе 12 лет

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике вчера объявил о завершении футбольной карьеры. Сделал он это внезапно, посреди сезона. Одна из причин – чрезмерная критика от болельщиков и журналистов.

    Фанаты критиковали 35-летнего испанца не только за плохую игру в этом сезоне, но и за расставание с Шакирой.

    Пике познакомился с известной колумбийской певицей во время съемок клипа на песню «Waka Waka» перед ЧМ-2010. Они прожили вместе 12 лет, Шакира родила двоих детей.

    Пара была одной из самых узнаваемых в мире футбола, но этим летом их союз распался – из-за измен защитника «Барсы».

    Фото: GlobalLookPress, соцсети Шакиры

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    Источник: «Бомбардир»

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