Самые горячие фото Шакиры – колумбийской певицы, с которой Пике был вместе 12 лет

Защитник «Барселоны» Жерар Пике вчера объявил о завершении футбольной карьеры. Сделал он это внезапно, посреди сезона. Одна из причин – чрезмерная критика от болельщиков и журналистов.

Фанаты критиковали 35-летнего испанца не только за плохую игру в этом сезоне, но и за расставание с Шакирой.

Пике познакомился с известной колумбийской певицей во время съемок клипа на песню «Waka Waka» перед ЧМ-2010. Они прожили вместе 12 лет, Шакира родила двоих детей.

Пара была одной из самых узнаваемых в мире футбола, но этим летом их союз распался – из-за измен защитника «Барсы».

Фото: GlobalLookPress, соцсети Шакиры

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