Уткин пошутил о Чингисхане, лошадях и питьевой воде перед предстоящем матчем сборной России с Таджикистаном

Видеоблогер Василий Уткин поделился ожиданиями от матча сборной России с Таджикистаном.

«Сборная России готовится к матчам с Узбекистаном и Таджикистаном. Это очень серьeзные испытания, нужно относиться к ним со всей ответственностью и, в частности, очень аккуратно использовать питьевую воду.

Пожалуй, это главная опасность для сборной России в этих матчах, если, конечно, сборные Таджикистана и Узбекистана не выйдут на поле на лошадях, с кривыми саблями, как это бывало в походах Чингисхана», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

Товарищеский матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября в Душанбе.

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