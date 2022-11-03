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    Уткин пошутил о Чингисхане, лошадях и питьевой воде перед предстоящем матчем сборной России с Таджикистаном

    Видеоблогер Василий Уткин поделился ожиданиями от матча сборной России с Таджикистаном.

    «Сборная России готовится к матчам с Узбекистаном и Таджикистаном. Это очень серьeзные испытания, нужно относиться к ним со всей ответственностью и, в частности, очень аккуратно использовать питьевую воду.

    Пожалуй, это главная опасность для сборной России в этих матчах, если, конечно, сборные Таджикистана и Узбекистана не выйдут на поле на лошадях, с кривыми саблями, как это бывало в походах Чингисхана», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    • Товарищеский матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября в Душанбе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      sеrjpoker 12 минут назад

      Еcли делaете ставки bet-gp.ru

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 56 минут назад

      Были б они ещё потомками Чингизхана

      0
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      Рейтинг: +63

      Стоп всем 2 часа назад

      Скоро и таких товарищеских матчей не будет у сборной России...Скажите спасибо сами знаете кому.

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      Рейтинг: +1173

      mama1991 > Стоп всем 1 час назад

      глупый ты

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      Рейтинг: +63

      Стоп всем > mama1991 2 минуты назад

      Понял тебя...Ты давно говоришь ---Спасибо товарищу Сталину за наше счасливое детство.)))

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