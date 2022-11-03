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    Мостовой: «В Италии сказали, что Шалимов на три головы выше меня? Откройте «Википедию»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на сравнения с экс-тренером «Урала» Игорем Шалимовым.

    «Итальянский журналист сказал, что Шалимов на три головы выше меня? Позвоните испанским журналистам, там на 10 голов принизят Шалимова. Я на эти глупости не смотрю. Откройте Википедию, посмотрите статистику и всe сразу станет понятно.

    Он так говорит, потому что он из Италии и видел Шалимова. Это глупости какого-то журналиста, который говорит о том, кого не знает. Сколько лет этому журналисту, может быть, он и Шалимова не видел даже ни разу.

    Что за времена пошли: то какая-то баба рассказывает что-то, то ещe кто-то», — сказал Мостовой.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +82

      SuperPav11 5 минут назад

      В испании лига слабая там проще играть

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      Рейтинг: +82

      SuperPav11 6 минут назад

      Википедия для неочень умных

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