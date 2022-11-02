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    Тренер «Электрона» объяснил свой танец в раздевалке после победы над «Ядром»

    Главный тренер «Электрона» из Второй лиги Сергей Вехтев прокомментировал свой танец, который он исполнил в выходные после победы над «Ядром».

    — Перед игрой в Петербурге я попросил нашего вратаря Никиту Пивкина сыграть на ноль. Он, в свою очередь, сказал, что если это ему удастся, то с меня танец. Что ни сделаешь ради победы! Так что я был готов. И предчувствовал: должны выиграть. Ну, и порадовал команду. Правда, не ожидал, что наша пресс-служба опубликует видео и будет такой резонанс.

    — Любите танцевать?

    — Сейчас не до танцев. И в моем возрасте вообще-то танцевать поздно.

    • Вехтев принял «Электрон» в сентябре.
    • «Электрон» идет в своей группе 10-м, у команды 3 победы в сезоне.
    • «Ядро», которое было обыграно, тренирует экс-зенитовец Александр Горшков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.11.2022 23:15
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