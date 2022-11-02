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    Сергей Вехтев

    Тренер
    Имя Сергей
    Фамилия Вехтев
    Команда Электрон
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 8 мая 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Электрон 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.11.2022 Звезда 5 : 0 Электрон
    09.11.2022 Электрон 0 : 2 Балтика-БФУ
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