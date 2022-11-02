Ваноли: «Соболев может стать форвардом большого европейского уровня»

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о нападающем столичного клуба Александре Соболеве.

– Может ли Соболев стать форвардом большого европейского уровня?

– Да, это возможно. Он способен заиграть не только в России, но и в Европе. И в этом сезоне он показывает, что чувствует правильный момент, когда нужно наносить решающий удар.

В декабре он много работал с нашим спортивным директором. И я с ним индивидуально тоже много работал. Только так достигаются результаты – каждому футболисту нужно уделять отдельное внимание.