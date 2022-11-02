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    Ваноли: «Соболев может стать форвардом большого европейского уровня»

    Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о нападающем столичного клуба Александре Соболеве.

    – Может ли Соболев стать форвардом большого европейского уровня?

    – Да, это возможно. Он способен заиграть не только в России, но и в Европе. И в этом сезоне он показывает, что чувствует правильный момент, когда нужно наносить решающий удар.

    В декабре он много работал с нашим спортивным директором. И я с ним индивидуально тоже много работал. Только так достигаются результаты – каждому футболисту нужно уделять отдельное внимание.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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