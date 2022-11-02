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    Губерниев – Божовичу: «Легенда российского футбола – это я!»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания бывшего тренера «Локомотива» и «Динамо» Миодрага Божовича. Специалист назвал себя легендой российского футбола.

    «Если бы я во времена Божовича тренировал «Химки», то Миодраг был бы всегда вторым. И где-то на третьем месте был бы «Зенит».

    Я не согласен, что легенда российского футбола – это Божович. Легенда российского футбола – это я! Если бы я был футбольным тренером, то никакой Божович в Россию не был бы приглашен. И всю его работу делал бы я. Я же легенда российского футбола!

    А так... Очень странное интервью Божовича. Он пловцов что ли начал тренировать? Как-то он поплыл», – сказал Губерниев.

    • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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