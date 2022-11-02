Губерниев – Божовичу: «Легенда российского футбола – это я!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания бывшего тренера «Локомотива» и «Динамо» Миодрага Божовича. Специалист назвал себя легендой российского футбола.

«Если бы я во времена Божовича тренировал «Химки», то Миодраг был бы всегда вторым. И где-то на третьем месте был бы «Зенит».

Я не согласен, что легенда российского футбола – это Божович. Легенда российского футбола – это я! Если бы я был футбольным тренером, то никакой Божович в Россию не был бы приглашен. И всю его работу делал бы я. Я же легенда российского футбола!

А так... Очень странное интервью Божовича. Он пловцов что ли начал тренировать? Как-то он поплыл», – сказал Губерниев.