Губерниев – Божовичу: «Легенда российского футбола – это я!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания бывшего тренера «Локомотива» и «Динамо» Миодрага Божовича. Специалист назвал себя легендой российского футбола.
«Если бы я во времена Божовича тренировал «Химки», то Миодраг был бы всегда вторым. И где-то на третьем месте был бы «Зенит».
Я не согласен, что легенда российского футбола – это Божович. Легенда российского футбола – это я! Если бы я был футбольным тренером, то никакой Божович в Россию не был бы приглашен. И всю его работу делал бы я. Я же легенда российского футбола!
А так... Очень странное интервью Божовича. Он пловцов что ли начал тренировать? Как-то он поплыл», – сказал Губерниев.
- Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
- Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»