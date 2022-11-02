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  • Губерниев – Божовичу: «Легенда российского футбола – это я!»

Губерниев – Божовичу: «Легенда российского футбола – это я!»

2 ноября 2022, 12:27
8

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания бывшего тренера «Локомотива» и «Динамо» Миодрага Божовича. Специалист назвал себя легендой российского футбола.

«Если бы я во времена Божовича тренировал «Химки», то Миодраг был бы всегда вторым. И где-то на третьем месте был бы «Зенит».

Я не согласен, что легенда российского футбола – это Божович. Легенда российского футбола – это я! Если бы я был футбольным тренером, то никакой Божович в Россию не был бы приглашен. И всю его работу делал бы я. Я же легенда российского футбола!

А так... Очень странное интервью Божовича. Он пловцов что ли начал тренировать? Как-то он поплыл», – сказал Губерниев.

  • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
  • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Божович Миодраг Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
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шахта Заполярная
1667381641
Видать серьезно губе мозги на биатлоне отморозило.
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НикКин
1667381847
Иза таких как вы наш спорт в дерьме сейчас потому что языком дохера трепете и вы Дмитрий можете только преуспеть в горловом пении так как орать вы еще тот профессионал
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Беспонтий
1667382744
да судя по всему вы вместе пили
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Ziklop
1667383449
иди в биатлон на девок слюни пускай, там тебя дамы уважают за это.
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edw7777
1667383619
Был придурком, сейчас, похоже, совсем дураком стал. Если не сказать грубее!
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RUSARM
1667384066
губа совсем кукухой поехал-пистабол гребанный,ты вообще ни кто и звать тебя ни как!!
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DOCTOR PENALTY
1667384517
Губерниев как нажрётся, так легендой становится, и неважно в каком виде спорта.
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