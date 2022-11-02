Вяльбе поставила под сомнение присуждение Черчесову звания лучшего тренера России в 2018 году

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала свое выдвижение на звание «Тренер года».

«Меня что, первый раз выдвигают? И Сашу Большунова мы что, первый раз выдвигаем? Только дальше никто не хочет ничего нам давать — жюри или кто там выбирает.

Когда в 2018 году Станислав Черчесов стал лучшим тренером, а не я, для меня это было очень странно. Мы привезли с Олимпиады восемь медалей и стали лучшими, а они?» – сказала Вяльбе.