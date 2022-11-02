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    Вяльбе поставила под сомнение присуждение Черчесову звания лучшего тренера России в 2018 году

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала свое выдвижение на звание «Тренер года».

    «Меня что, первый раз выдвигают? И Сашу Большунова мы что, первый раз выдвигаем? Только дальше никто не хочет ничего нам давать — жюри или кто там выбирает.

    Когда в 2018 году Станислав Черчесов стал лучшим тренером, а не я, для меня это было очень странно. Мы привезли с Олимпиады восемь медалей и стали лучшими, а они?» – сказала Вяльбе.

    • Черчесов в 2018 году довел сборную России до 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11811

      Алексей З 38 минут назад

      Надо уже забыть и не бередить себе нервы.
      Как можно сравнивать достижения Вяльбе и Черчесова, Большунова и Дзюбы ? А ЗМС за попадание в 1/4 ?
      Дискредитировали все звания и достижения.
      Страна такая , путинизм процветает.

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