Вяльбе поставила под сомнение присуждение Черчесову звания лучшего тренера России в 2018 году

Надо уже забыть и не бередить себе нервы.
Как можно сравнивать достижения Вяльбе и Черчесова, Большунова и Дзюбы ? А ЗМС за попадание в 1/4 ?
Дискредитировали все звания и достижения.
Страна такая , путинизм процветает.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала свое выдвижение на звание «Тренер года».
«Меня что, первый раз выдвигают? И Сашу Большунова мы что, первый раз выдвигаем? Только дальше никто не хочет ничего нам давать — жюри или кто там выбирает.
Когда в 2018 году Станислав Черчесов стал лучшим тренером, а не я, для меня это было очень странно. Мы привезли с Олимпиады восемь медалей и стали лучшими, а они?» – сказала Вяльбе.
- Черчесов в 2018 году довел сборную России до 1/4 финала домашнего чемпионата мира.