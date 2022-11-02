Черчесов призвал «Локомотив» вернуть Семина

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что руководство «Локомотива» должно вернуть в клуб Юрия Семина.
– После выхода «Ференцвароша» из группы Лиги Европы Юрий Семин сказал, что Черчесов вполне достойно смотрелся бы в «ПСЖ», мог бы с Мбаппе, Месси и Неймаром в составе замахнуться на победу в Лиге чемпионов. Что думаете?
– Спасибо Юрию Палычу за добрые слова. Но как говорил Чапаев – «языками не владею». Французский я не знаю.
– Только в этом проблема?
– Ну если шутки в сторону, то у каждого своя дорога. Сейчас я в «Ференцвароше» вместе со своим тренерским штабом решаю те задачи, которые перед нами стоят.
Кстати, читаю Юрия Палыча: «Локомотив», проблемы... Ответ-то на поверхности: нужно Семина возвращать, чтобы занимал в клубе какую-то должность (какую именно – это к руководству), и таким образом выправлять ситуацию.
- Сообщалось, что клуб может сделать 75-летнего специалиста советником.
- Семин не работает в «Локо» с мая 2020 года.
- Команда после 15 туров РПЛ идет на 14-м месте в таблице (зона стыков).