Стало известно, какие должности «Локомотив» хочет предложить Семину

"Локомотив" - совсем не бедный клуб, и может себе позволить пригласить на декоративную должность уважаемого человека. Но согласится ли быть декорацией Палыч?
«Локомотив» намерен вернуть в структуру клуба бывшего главного тренера Юрия Семина.
Клуб планирует предложить ему либо почетную должность, либо пост советника. На пост главного тренера москвичи Семина не рассматривают.
Переговоры с Семиным намечены на следующую неделю.
- «Локомотив» с Семиным 3 раза брал РПЛ.
- Семин без работы с прошлого года.
- «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.