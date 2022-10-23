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    Стало известно, какие должности «Локомотив» хочет предложить Семину

    «Локомотив» намерен вернуть в структуру клуба бывшего главного тренера Юрия Семина.

    Клуб планирует предложить ему либо почетную должность, либо пост советника. На пост главного тренера москвичи Семина не рассматривают.

    Переговоры с Семиным намечены на следующую неделю.

    • «Локомотив» с Семиным 3 раза брал РПЛ.
    • Семин без работы с прошлого года.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +209

      Ill Ich 49 минут назад

      "Локомотив" - совсем не бедный клуб, и может себе позволить пригласить на декоративную должность уважаемого человека. Но согласится ли быть декорацией Палыч?

      0
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      Рейтинг: +11089

      alex1951 52 минуты назад

      Позднее зажигание?
      Ну тады пусть себе сам паёк назначает с шестью нулями...)))

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      Рейтинг: +25863

      vladimir-7 1 час назад

      Контролёром билетов при входе на арену РЖД.

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      Рейтинг: +2648

      a_who 1 час назад

      Какие советники ??? главный тренер должен быть один.

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      Рейтинг: +21

      nurslan 1 час назад

      Да конечно,он заслужил, чтоб ему достойную работу предложили в этом клубе. Историю клуба творил тоже

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      Рейтинг: +5956

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Лояльность покупают? Чтобы 2 раза в неделю по графику хвалил текущее руководство?

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