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    Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из еврокубков

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет клуба из еврокубков.

    «Нужно реагировать на произошедшее спокойно, продолжать работать. Необходимо проанализировать ошибки, которые мы допустили в матчах Лиги чемпионов, и постараться их исправить.

    Мы попытались как-то исправить ситуацию, но соперник был на голову выше нас во всeм. Есть множество ситуаций, которые можно комментировать, но ясно одно — «Атлетико» сейчас не в лучшем состоянии», — цитирует Симеоне Movistar.

    • В 6 матчах команда Диего Симеоне набрала 5 очков.
    • «Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе ЛЧ.
    • В прошлом сезоне «Атлетико» дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.11.2022 23:53
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