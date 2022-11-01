Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из еврокубков

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет клуба из еврокубков.
«Нужно реагировать на произошедшее спокойно, продолжать работать. Необходимо проанализировать ошибки, которые мы допустили в матчах Лиги чемпионов, и постараться их исправить.
Мы попытались как-то исправить ситуацию, но соперник был на голову выше нас во всeм. Есть множество ситуаций, которые можно комментировать, но ясно одно — «Атлетико» сейчас не в лучшем состоянии», — цитирует Симеоне Movistar.
- В 6 матчах команда Диего Симеоне набрала 5 очков.
- «Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе ЛЧ.
- В прошлом сезоне «Атлетико» дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.
Источник: «Чемпионат»