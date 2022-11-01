Гризманн: «Атлетико» не заслужил права выйти из группы. Нам нужно сжать булки и заткнуться»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на вылет команды из еврокубков.

«Мы не заслужили права выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов или в Лигу Европы. Если выигрываешь лишь один матч в группе, нужно помалкивать.

Нам нужно сжать булки, работать, заткнуться и бороться. Болельщики не заслужили того, что произошло», – сказал Гризманн.