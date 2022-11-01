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  • Гризманн: «Атлетико» не заслужил права выйти из группы. Нам нужно сжать булки и заткнуться»

Гризманн: «Атлетико» не заслужил права выйти из группы. Нам нужно сжать булки и заткнуться»

1 ноября 2022, 23:33

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на вылет команды из еврокубков.

«Мы не заслужили права выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов или в Лигу Европы. Если выигрываешь лишь один матч в группе, нужно помалкивать.

Нам нужно сжать булки, работать, заткнуться и бороться. Болельщики не заслужили того, что произошло», – сказал Гризманн.

  • В 6 матчах команда Диего Симеоне набрала 5 очков.
  • «Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе ЛЧ.
  • В прошлом сезоне «Атлетико» дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Источник: Mundo Deportivo
Лига чемпионов Атлетико Гризманн Антуан
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