Гризманн: «Атлетико» не заслужил права выйти из группы. Нам нужно сжать булки и заткнуться»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на вылет команды из еврокубков.
«Мы не заслужили права выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов или в Лигу Европы. Если выигрываешь лишь один матч в группе, нужно помалкивать.
Нам нужно сжать булки, работать, заткнуться и бороться. Болельщики не заслужили того, что произошло», – сказал Гризманн.
- В 6 матчах команда Диего Симеоне набрала 5 очков.
- «Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе ЛЧ.
- В прошлом сезоне «Атлетико» дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.
Источник: Mundo Deportivo