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    Гризманн: «Атлетико» не заслужил права выйти из группы. Нам нужно сжать булки и заткнуться»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на вылет команды из еврокубков.

    «Мы не заслужили права выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов или в Лигу Европы. Если выигрываешь лишь один матч в группе, нужно помалкивать.

    Нам нужно сжать булки, работать, заткнуться и бороться. Болельщики не заслужили того, что произошло», – сказал Гризманн.

    • В 6 матчах команда Диего Симеоне набрала 5 очков.
    • «Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе ЛЧ.
    • В прошлом сезоне «Атлетико» дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    01.11.2022 23:33
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