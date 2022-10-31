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    В «Шахтере» заявили, что продадут Мудрика минимум за 100 миллионов

    Заместитель спортивного директора «Шахтeра» Карло Николини рассказал, за какую сумму клуб готов продать полузащитника Михаила Мудрика.

    «Хватит ли 40 миллионов евро, чтобы купить его? Мы не говорим об этих цифрах. Не продадим его даже за 50 миллионов.

    Мы оцениваем Мудрика выше Антони, за которого «МЮ» заплатил 100 миллионов евро», – сказал Николини.

    • Сообщалось, что на Мудрика претендуют шесть клубов АПЛ.
    • Рыночная стоимость Мудрика – 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 12 матчах.

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    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +94

      Назарян 13 минут назад

      ну разве что 100 мл гривень

      0
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      Рейтинг: +151

      Romeo 123 1 час назад

      Перспективный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11785

      Алексей З 1 час назад

      Парень хорош, скорость и удар всё есть.
      Цена ? Сторгуетесь.

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