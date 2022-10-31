В «Шахтере» заявили, что продадут Мудрика минимум за 100 миллионов

ну разве что 100 мл гривень
Заместитель спортивного директора «Шахтeра» Карло Николини рассказал, за какую сумму клуб готов продать полузащитника Михаила Мудрика.
«Хватит ли 40 миллионов евро, чтобы купить его? Мы не говорим об этих цифрах. Не продадим его даже за 50 миллионов.
Мы оцениваем Мудрика выше Антони, за которого «МЮ» заплатил 100 миллионов евро», – сказал Николини.
- Сообщалось, что на Мудрика претендуют шесть клубов АПЛ.
- Рыночная стоимость Мудрика – 15 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 12 матчах.