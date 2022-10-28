Шесть клубов АПЛ заинтересованы в Мудрике из «Шахтера»

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик пользуется серьезным спросом в английской Премьер-лиге.

На него претендуют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Эвертон».

Ожидается, что украинский клуб потребует за своего игрока 87 миллионов фунтов (около 101 млн евро).