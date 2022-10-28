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    Шесть клубов АПЛ заинтересованы в Мудрике из «Шахтера»

    Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик пользуется серьезным спросом в английской Премьер-лиге.

    На него претендуют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Эвертон».

    Ожидается, что украинский клуб потребует за своего игрока 87 миллионов фунтов (около 101 млн евро).

    • Рыночная стоимость Мудрика – 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 11 матчах.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1935

      Maxi_7 52 минуты назад

      Сам он говорил, что хочет в Арсенал. Думаю, для обоих это сейчас будет лучшим вариантом - и для самого Миши и для Арсенала... в других клубах он вряд ли будет играть в основе, там уже свои дорогостоящие и перспективные ребята есть, а тут конкурент - Мартинелли, который неплох, но игрок, как мне средний и без особой перспективы на звёздность в будущем, так середнячок хороший на подмену - скорость, дриблинг есть, но по интеллекту так себе... Мудрик однозначно сильнее, талантливее и более разносторонний как игрок.

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      Рейтинг: +341

      Таврида 1 час назад

      О-о-о Мудрик, 100 лямов евро. Герани сейчас скинут до 10, молитесь на Россию наглы, бггг

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      Рейтинг: +1278

      GreyDM 1 час назад

      не, 101 лям евриков за него никто не даст, 20-потолок

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