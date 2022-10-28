Шесть клубов АПЛ заинтересованы в Мудрике из «Шахтера»

Сам он говорил, что хочет в Арсенал. Думаю, для обоих это сейчас будет лучшим вариантом - и для самого Миши и для Арсенала... в других клубах он вряд ли будет играть в основе, там уже свои дорогостоящие и перспективные ребята есть, а тут конкурент - Мартинелли, который неплох, но игрок, как мне средний и без особой перспективы на звёздность в будущем, так середнячок хороший на подмену - скорость, дриблинг есть, но по интеллекту так себе... Мудрик однозначно сильнее, талантливее и более разносторонний как игрок.
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик пользуется серьезным спросом в английской Премьер-лиге.
На него претендуют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Эвертон».
Ожидается, что украинский клуб потребует за своего игрока 87 миллионов фунтов (около 101 млн евро).
- Рыночная стоимость Мудрика – 15 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 11 матчах.