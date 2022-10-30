Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «У них три состава». Сторожук объяснил поражение «Краснодара» от «Зенита»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    Петербургский клуб вырвал победу на 87-й минуте благодаря голу Далера Кузяева с пенальти.

    «В первом тайме «Зенит» так много передач делал беспорядочно, абы куда, я никогда такого не видел. Значит, мы вынуждали их так играть, прессинговали. Во втором тайме, может, сил не хватило, может, опыта, который приобретается в таких играх. Были потери необязательные в простейших ситуациях, но эта игра идет к нам в копилку.

    Что касается моментов с заменами, мы должны усиливать игру. Я не буду говорить про «Зенит». У них там три состава. Но мы, к сожалению, в этом плане не дорабатываем», – сказал Сторожук.

    10 выводов по итогам первого круга РПЛ: Зенит возьмет чемпионство с вероятностью 95%

    Новости по теме
    «На секунду сердце остановилось». Кузяев – о пенальти в ворота «Краснодара»
    «Лицо белеет, а состояние не меняется абсолютно». Семак – о Кузяеве 2
    РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар», забив на 87-й минуте с пенальти 103
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2022 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19665

      Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Да подфартило им в этом матче, да пенальти то с душком (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4132

      Spirit_78 1 час назад

      У Зенита нет даже двух конкурентоспособных составов, это отлично показали матчи кубка. Так что всё это чушь собачья и дешёвые оправдания проигравших.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3860

      raritet 1 час назад

      Понимаю ,когда про мифические три состава пишут "доброжелатели", но когда такое мнение высказывает профессионал, тренер команды становится понятно отчего так низок уровень РПЛ.ведь все знают, что все команды могут заявить то количество, которое указано в регламенте. А сказать можно что в Зените 10 составов. А почему бы и нет...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11