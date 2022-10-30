«У них три состава». Сторожук объяснил поражение «Краснодара» от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Петербургский клуб вырвал победу на 87-й минуте благодаря голу Далера Кузяева с пенальти.

«В первом тайме «Зенит» так много передач делал беспорядочно, абы куда, я никогда такого не видел. Значит, мы вынуждали их так играть, прессинговали. Во втором тайме, может, сил не хватило, может, опыта, который приобретается в таких играх. Были потери необязательные в простейших ситуациях, но эта игра идет к нам в копилку.

Что касается моментов с заменами, мы должны усиливать игру. Я не буду говорить про «Зенит». У них там три состава. Но мы, к сожалению, в этом плане не дорабатываем», – сказал Сторожук.

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