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  • «У них три состава». Сторожук объяснил поражение «Краснодара» от «Зенита»

«У них три состава». Сторожук объяснил поражение «Краснодара» от «Зенита»

30 октября 2022, 22:38
7

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Петербургский клуб вырвал победу на 87-й минуте благодаря голу Далера Кузяева с пенальти.

«В первом тайме «Зенит» так много передач делал беспорядочно, абы куда, я никогда такого не видел. Значит, мы вынуждали их так играть, прессинговали. Во втором тайме, может, сил не хватило, может, опыта, который приобретается в таких играх. Были потери необязательные в простейших ситуациях, но эта игра идет к нам в копилку.

Что касается моментов с заменами, мы должны усиливать игру. Я не буду говорить про «Зенит». У них там три состава. Но мы, к сожалению, в этом плане не дорабатываем», – сказал Сторожук.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Сторожук Александр
Комментарии (7)
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raritet
1667159592
Понимаю ,когда про мифические три состава пишут "доброжелатели", но когда такое мнение высказывает профессионал, тренер команды становится понятно отчего так низок уровень РПЛ.ведь все знают, что все команды могут заявить то количество, которое указано в регламенте. А сказать можно что в Зените 10 составов. А почему бы и нет...
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Spirit_78
1667161103
У Зенита нет даже двух конкурентоспособных составов, это отлично показали матчи кубка. Так что всё это чушь собачья и дешёвые оправдания проигравших.
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Persona_non_Grata
1667166458
Да подфартило им в этом матче, да пенальти то с душком (((
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