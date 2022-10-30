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    10 выводов по итогам первого круга РПЛ: «Зенит» возьмет чемпионство с вероятностью 95%

    «Краснодар» и «Зенит» завершили программу 15-го тура. На этом завершился первый круг РПЛ сезона-2022/23. И мы на «Бомбардире» подводим его краткие выводы. Их 10 штук.

    1. Так выглядит таблица РПЛ по итогам первого круга.

    2. Квинси Промес – лучший бомбардир чемпионата. В 14 сыгранных встречах у него 12 голов. В среднем ему нужно 105 минут для забитого гола.

    3. Лучший ассистент – снова игрок «Спартака». Да, это Александр Соболев: у него семь голевых передач.

    4. Связка Промес+Соболев – лучшая в Премьер-лиге на данный момент. На двоих они забили 19 голов и отдали 13 ассистов.

    5. В начале сезона мы анализировали шансы на чемпионство от сайта FiveThirghtyEight. Вот тот текст:

    Сайт FiveThirtyEight называет «Зенит» главным кандидатом на золото РПЛ, ЦСКА и «Спартак» войдут в тройку

    Если кратко, то «Зенит» был главным кандидатом с 62%, второй – ЦСКА с 12%, третий – «Спартак» с 9%.

    Сейчас положение от того же сайта такое. Первый – «Зенит», 95%. Второй – «Спартак», 4%. У остальных команд на чемпионство меньше 1%.

    6. Главное разочарование первой половины сезона – «Локомотив». После 15 туров он расположился на 14 месте. Тот же Five Thirty Eight оценивает его шансы на вылет в 33%.

    7. «Зенит» закончил первый круг на первом месте. И это вообще неудивительно – у него ни одного поражения в первой части сезона, есть только три ничьих. Главная особенность «Зенита» – он отлично играет с сильными соперниками: разгром «Локо» (5:0), победа над ЦСКА (2:1), «Спартаком» (2:1), «Динамо» (2:0), «Ростовом» (3:1), уничтожение «Сочи» (7:0), победа над «Краснодаром» (1:0).

    8. Абсолютно худшая команда – «Торпедо». После 15 туров у него шесть очков: одна победа (случилась еще в середине сентября), три ничьих, остальные матчи – поражения.

    Кстати, в РПЛ есть еще один клуб с одной победой в первом круге – «Факел». Но он закончил эту часть сезона на 13-м месте, в зоне стыков.

    9. Лидер среди арбитров по желтым карточкам – Владислав Безбородов (73). По красным – Сергей Иванов (3).

    10. За первый круг произошло 11 тренерских смен, включая назначения временно исполняющих обязанности.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Зенита»

    Источник: Бомбардир

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    30.10.2022 21:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +298

      НикКин 1 час назад

      Зениту пора свою лигу со сдавать газпром и друзья вот там пусть и играю админ ресурсный футбол

      2
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      Рейтинг: +1472

      aubergine 2 часа назад

      С Зенитом всё очевидно, практически с самого начала чемпионата. Сильнейший клуб в России на данный момент, с очень мощным составом. А вот кто займёт второе и третье места пока что сказать нельзя, претендентов много, и все они допускают ошибки.
      Неприятно удивил Локо, никогда бы не подумал, что они закончат первый круг практически на дне.
      Большего ждал от Факела, был уверен, что эта боевая команда будет чуть выше, чем она находится сейчас.

      1
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      Рейтинг: +3946

      Питерский князь > aubergine 2 часа назад

      Еще раз, для всех.
      Вторым будет Ростов.
      Третьим ЦСКА.
      Ну, а для тех, кто смотрит футбол, из клиники, то конечно СпартаГ будет чемпионом.
      :))))

      0
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      Рейтинг: +1190

      шахта Заполярная > Питерский князь 14 минут назад

      Ну и глуп ты.

      0
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      Рейтинг: +11130

      alex1951 2 часа назад

      Ну раз такие прогнозы,то чего,как говорится,бабочку лохматить...
      РФС ,вам и карты в руки ...вручите ,,золото,, Зениту и дело с концом...
      Из года в год одно и тоже : Баден-Баден...
      Ну ,вот кому ж обидно ,так это Спартаку...Все помнят 90е.....Щас не то время и что то пошло не так......Ведь игроки Зенита ,будучи в Европе (после 2005 ) ровным счетом-ничего... А именно там момент истины...

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      Рейтинг: +3946

      Питерский князь > alex1951 1 час назад

      Знаешь Петух, если бы не ЦСКА выиграл кубок УЕФА, его бы не взяли мы.
      Все наши достижения (ваех клубрв совместно), не корректно ставить на высер 90-91года?
      Конечно, по большей своей части, я здесь несу чушь.
      НО, ТЫ МЕНЯ УДИВИЛ!
      ТЫ РАЗОМ ВСЕХ ОБОСРАЛ, всех кроме халявной команды.

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      Рейтинг: +11130

      alex1951 > Питерский князь 55 минут назад

      Отвечаем. Хоть ты и князь,но мудак ты состоявшийся.Это раз.
      Во вторых .Князья обычно грамотно пишут.
      В третьих.Когда бухаешь,закусывай...За хамство зла не держу....
      на Бомбе это считается нормальным.....
      А ,что касается Петуха ,то ты никак в курсе дела))) И как твоя Ж. после этого,сопливый?

      0
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      Рейтинг: +16131

      Fusballer 2 часа назад

      Зенит возьмёт чемпионство с вероятностью 146 процентов)))

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      Рейтинг: +7524

      BarStep 2 часа назад

      Больше скажу..
      МС возьмет чемпионство с вероятностью 95%
      Реал возьмет чемпионство с вероятностью 98%
      Бавария возьмет чемпионство с вероятностью 100%
      ПСЖ возьмет чемпионство с вероятностью 100%

      Интрига только в Италии..

      0
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      Рейтинг: +11130

      alex1951 > BarStep 2 часа назад

      Петр Первый вас повесит!)))

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      Рейтинг: +4630

      ААМ 2 часа назад

      Кроме игры и места все лучшее по мнению автора у СПАМа Не смешно!

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      Рейтинг: +16131

      Fusballer > ААМ 2 часа назад

      )))

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      Рейтинг: +17906

      житель СПб > ААМ 2 часа назад

      Правда, разница мячей с Зенитом на двадцать хуже... Но это ведь мелочи...
      А вот болельщики Спартака всерьез пишут, что здесь Спартак не любят. Разубеждать их - бессмысленно.

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