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  • 10 выводов по итогам первого круга РПЛ: «Зенит» возьмет чемпионство с вероятностью 95%

10 выводов по итогам первого круга РПЛ: «Зенит» возьмет чемпионство с вероятностью 95%

30 октября 2022, 21:48
15

«Краснодар» и «Зенит» завершили программу 15-го тура. На этом завершился первый круг РПЛ сезона-2022/23. И мы на «Бомбардире» подводим его краткие выводы. Их 10 штук.

1. Так выглядит таблица РПЛ по итогам первого круга.

2. Квинси Промес – лучший бомбардир чемпионата. В 14 сыгранных встречах у него 12 голов. В среднем ему нужно 105 минут для забитого гола.

3. Лучший ассистент – снова игрок «Спартака». Да, это Александр Соболев: у него семь голевых передач.

4. Связка Промес+Соболев – лучшая в Премьер-лиге на данный момент. На двоих они забили 19 голов и отдали 13 ассистов.

5. В начале сезона мы анализировали шансы на чемпионство от сайта FiveThirghtyEight. Вот тот текст:

Сайт FiveThirtyEight называет «Зенит» главным кандидатом на золото РПЛ, ЦСКА и «Спартак» войдут в тройку

Если кратко, то «Зенит» был главным кандидатом с 62%, второй – ЦСКА с 12%, третий – «Спартак» с 9%.

Сейчас положение от того же сайта такое. Первый – «Зенит», 95%. Второй – «Спартак», 4%. У остальных команд на чемпионство меньше 1%.

6. Главное разочарование первой половины сезона – «Локомотив». После 15 туров он расположился на 14 месте. Тот же Five Thirty Eight оценивает его шансы на вылет в 33%.

7. «Зенит» закончил первый круг на первом месте. И это вообще неудивительно – у него ни одного поражения в первой части сезона, есть только три ничьих. Главная особенность «Зенита» – он отлично играет с сильными соперниками: разгром «Локо» (5:0), победа над ЦСКА (2:1), «Спартаком» (2:1), «Динамо» (2:0), «Ростовом» (3:1), уничтожение «Сочи» (7:0), победа над «Краснодаром» (1:0).

8. Абсолютно худшая команда – «Торпедо». После 15 туров у него шесть очков: одна победа (случилась еще в середине сентября), три ничьих, остальные матчи – поражения.

Кстати, в РПЛ есть еще один клуб с одной победой в первом круге – «Факел». Но он закончил эту часть сезона на 13-м месте, в зоне стыков.

9. Лидер среди арбитров по желтым карточкам – Владислав Безбородов (73). По красным – Сергей Иванов (3).

10. За первый круг произошло 11 тренерских смен, включая назначения временно исполняющих обязанности.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Бомбардир
Россия. Первая лига Россия
Комментарии (15)
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ААМ
1667155968
Кроме игры и места все лучшее по мнению автора у СПАМа Не смешно!
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BarStep
1667156642
Больше скажу.. МС возьмет чемпионство с вероятностью 95% Реал возьмет чемпионство с вероятностью 98% Бавария возьмет чемпионство с вероятностью 100% ПСЖ возьмет чемпионство с вероятностью 100% Интрига только в Италии..
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Fusballer
1667156727
Зенит возьмёт чемпионство с вероятностью 146 процентов)))
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alex1951
1667157233
Ну раз такие прогнозы,то чего,как говорится,бабочку лохматить... РФС ,вам и карты в руки ...вручите ,,золото,, Зениту и дело с концом... Из года в год одно и тоже : Баден-Баден... Ну ,вот кому ж обидно ,так это Спартаку...Все помнят 90е.....Щас не то время и что то пошло не так......Ведь игроки Зенита ,будучи в Европе (после 2005 ) ровным счетом-ничего... А именно там момент истины...
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aubergine
1667157691
С Зенитом всё очевидно, практически с самого начала чемпионата. Сильнейший клуб в России на данный момент, с очень мощным составом. А вот кто займёт второе и третье места пока что сказать нельзя, претендентов много, и все они допускают ошибки. Неприятно удивил Локо, никогда бы не подумал, что они закончат первый круг практически на дне. Большего ждал от Факела, был уверен, что эта боевая команда будет чуть выше, чем она находится сейчас.
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НикКин
1667160389
Зениту пора свою лигу со сдавать газпром и друзья вот там пусть и играю админ ресурсный футбол
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Enter2006
1667233036
А зачем 10 выводов? Царёк со своими газовыми дружками "оттуда", КНДР-2 во всей красе. Только один вывод, 10 и не нужно, народ не тупой же.
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NewLife
1667246832
Какова вероятность, что, выйдя из дома, встретишь динозавра ? 50% Может встречу, а может нет. Если вы верите всем этим глупым процентным прогнозам, сходите в казино и поставьте на красное или черное 10 раз подряд, и вы поймете, что эти прогнозы туфта.
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