10 выводов по итогам первого круга РПЛ: «Зенит» возьмет чемпионство с вероятностью 95%

«Краснодар» и «Зенит» завершили программу 15-го тура. На этом завершился первый круг РПЛ сезона-2022/23. И мы на «Бомбардире» подводим его краткие выводы. Их 10 штук.

1. Так выглядит таблица РПЛ по итогам первого круга.

2. Квинси Промес – лучший бомбардир чемпионата. В 14 сыгранных встречах у него 12 голов. В среднем ему нужно 105 минут для забитого гола.

3. Лучший ассистент – снова игрок «Спартака». Да, это Александр Соболев: у него семь голевых передач.

4. Связка Промес+Соболев – лучшая в Премьер-лиге на данный момент. На двоих они забили 19 голов и отдали 13 ассистов.

5. В начале сезона мы анализировали шансы на чемпионство от сайта FiveThirghtyEight. Вот тот текст:

Сайт FiveThirtyEight называет «Зенит» главным кандидатом на золото РПЛ, ЦСКА и «Спартак» войдут в тройку

Если кратко, то «Зенит» был главным кандидатом с 62%, второй – ЦСКА с 12%, третий – «Спартак» с 9%.

Сейчас положение от того же сайта такое. Первый – «Зенит», 95%. Второй – «Спартак», 4%. У остальных команд на чемпионство меньше 1%.

6. Главное разочарование первой половины сезона – «Локомотив». После 15 туров он расположился на 14 месте. Тот же Five Thirty Eight оценивает его шансы на вылет в 33%.

7. «Зенит» закончил первый круг на первом месте. И это вообще неудивительно – у него ни одного поражения в первой части сезона, есть только три ничьих. Главная особенность «Зенита» – он отлично играет с сильными соперниками: разгром «Локо» (5:0), победа над ЦСКА (2:1), «Спартаком» (2:1), «Динамо» (2:0), «Ростовом» (3:1), уничтожение «Сочи» (7:0), победа над «Краснодаром» (1:0).

8. Абсолютно худшая команда – «Торпедо». После 15 туров у него шесть очков: одна победа (случилась еще в середине сентября), три ничьих, остальные матчи – поражения.

Кстати, в РПЛ есть еще один клуб с одной победой в первом круге – «Факел». Но он закончил эту часть сезона на 13-м месте, в зоне стыков.

9. Лидер среди арбитров по желтым карточкам – Владислав Безбородов (73). По красным – Сергей Иванов (3).

10. За первый круг произошло 11 тренерских смен, включая назначения временно исполняющих обязанности.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Зенита»