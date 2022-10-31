«На секунду сердце остановилось». Кузяев – о пенальти в ворота «Краснодара»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

Россиянин забил единственный гол в этой встрече, отличившись на 87-й минуте с пенальти.

«Победа далась нелегко, особенно в первом тайме играли пассивно, недостаточно прессинговали, пешком ходили по полю, «Краснодар» даже доминировал. Во втором прибавили, переломили ход матча, абсолютно заслуженно забили гол. Ключевым моментом стал разговор в перерыве, где тренер сказал, что мы недостаточно активно играем, необходимо прибавлять. Обсудили и поняли, что не дело так играть.

Тренерская установка всегда обозначает, кто бьет пенальти. Сегодня был я. Матвей слегка задел мяч, на секунду сердце остановилось. Подумал, что он отбил, но потом мяч залетел в ворота. Очень этому обрадовался», – сказал Кузяев.

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