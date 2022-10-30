«Лицо белеет, а состояние не меняется абсолютно». Семак – о Кузяеве

Кузяев обладает феноменальным качеством, которого нет и не было ни у одного игрока Российских лиг. Он обладает феноменальной работоспособностью.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Далера Кузяева в матче с «Краснодаром» (1:0). Полузащитник забил пенальти на 87-й минуте.
– Кузяев реализовал 11‑метровый удар. Он сказал, что перед матчем было обозначено, кто будет бить пенальти. Почему решили выбрать именно Кузяева?
– Потому что Матвей Сафонов его хорошо знает. Была интересная дуэль, посмотреть, кто лучше друг друга знает. Матвей угадал, но Далер дотерпел своей манерой исполнения. Лицо белеет, а состояние у него не меняется абсолютно, человек с железными нервами.
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Фото: скриншот из трансляции «Матч! Премьер»