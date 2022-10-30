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    «Лицо белеет, а состояние не меняется абсолютно». Семак – о Кузяеве

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Далера Кузяева в матче с «Краснодаром» (1:0). Полузащитник забил пенальти на 87-й минуте.

    – Кузяев реализовал 11‑метровый удар. Он сказал, что перед матчем было обозначено, кто будет бить пенальти. Почему решили выбрать именно Кузяева?

    – Потому что Матвей Сафонов его хорошо знает. Была интересная дуэль, посмотреть, кто лучше друг друга знает. Матвей угадал, но Далер дотерпел своей манерой исполнения. Лицо белеет, а состояние у него не меняется абсолютно, человек с железными нервами.

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    Фото: скриншот из трансляции «Матч! Премьер»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.10.2022 22:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6813

      Semenycch 1 час назад

      Кузяев обладает феноменальным качеством, которого нет и не было ни у одного игрока Российских лиг. Он обладает феноменальной работоспособностью.

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      Рейтинг: +231

      Теркчанин > Semenycch 35 минут назад

      И он стал таким в Ахмате,ужас сколько ошибок он допускал,но Рахимов земелю в старт пихал и пихал,вот что значит доверие.

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