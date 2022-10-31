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    Сафонов: «Мне не хватило пяти сантиметров, чтобы взять пенальти Кузяева»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарии по итогам проигранного матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

    – Насколько довольны игрой? Была ли она одной из лучших в сезоне?

    – По самоотдаче была хорошей. Назвать одной из лучших тяжело – у нас было не так много моментов, чтобы забить. Но мы играли неплохо, провели достойный матч.

    – По пенальти – был ли он? Вы были ближе всех к эпизоду.

    – Был, рука очевидная. Хотя не знаю, насколько в правилах трактуют этот момент, когда мяч пошел от ноги Рамиреса ему в руку.

    – Чего не хватило, чтобы отбить пенальти?

    – Чтобы взять – нужно было еще сантиметров пять. Мяч по пальцам прокатился. Хорошее исполнение удара – при таком разбеге тяжело ударить сильно.

    Надо отдать должное бьющему. Я старался, может, мог сделать чуть лучше, но это уже мелочи. Где-то эти пять сантиметров надо было найти.

    – Первый круг позади, шестое место. Что скажете? Это плохо?

    – Конечно. После десяти туров могли забраться намного выше. Много очков потеряли. Недобрали очков шесть, а то и больше

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19685

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      "...нужно было еще сантиметров пять" - " Размер не имеет значение "... впрочем по моему это из другой области )))

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