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  • Сафонов: «Мне не хватило пяти сантиметров, чтобы взять пенальти Кузяева»

Сафонов: «Мне не хватило пяти сантиметров, чтобы взять пенальти Кузяева»

31 октября 2022, 12:26
4

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарии по итогам проигранного матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

– Насколько довольны игрой? Была ли она одной из лучших в сезоне?

– По самоотдаче была хорошей. Назвать одной из лучших тяжело – у нас было не так много моментов, чтобы забить. Но мы играли неплохо, провели достойный матч.

– По пенальти – был ли он? Вы были ближе всех к эпизоду.

– Был, рука очевидная. Хотя не знаю, насколько в правилах трактуют этот момент, когда мяч пошел от ноги Рамиреса ему в руку.

– Чего не хватило, чтобы отбить пенальти?

– Чтобы взять – нужно было еще сантиметров пять. Мяч по пальцам прокатился. Хорошее исполнение удара – при таком разбеге тяжело ударить сильно.

Надо отдать должное бьющему. Я старался, может, мог сделать чуть лучше, но это уже мелочи. Где-то эти пять сантиметров надо было найти.

– Первый круг позади, шестое место. Что скажете? Это плохо?

– Конечно. После десяти туров могли забраться намного выше. Много очков потеряли. Недобрали очков шесть, а то и больше

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Кузяев Далер Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1667211604
"...нужно было еще сантиметров пять" - " Размер не имеет значение "... впрочем по моему это из другой области )))
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zigbert
1667214815
Небольшая задержка у Сафонова была, когда при исполнении пенальти он пошел влево. Этого скорей всего и не хватило ему чтобы отбить пенальти.
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Азбука
1667221247
Когда пошёл бить Кузяев, я подумал, что не забьёт, потому что: 1.Тому, кто заработал пенальти, бить обычно не рекомендуют. 2.Кузяев классно отработал весь матч и выглядел к концу совсем вымотанным. 3. Зная игру Сафонова и Кузяева, предвидел, что Кузяев не будет бить пушечным ударом, а Сафонов не будет гадать, а будет играть по мячу. При таком раскладе шансы забить не шибко велики. Дальнейшее показало, что я всё предсказал правильно, за исключением главного. Пенальти Далер таки забил.
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seislime
1667222347
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