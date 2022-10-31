Сафонов: «Мне не хватило пяти сантиметров, чтобы взять пенальти Кузяева»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарии по итогам проигранного матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

– Насколько довольны игрой? Была ли она одной из лучших в сезоне?

– По самоотдаче была хорошей. Назвать одной из лучших тяжело – у нас было не так много моментов, чтобы забить. Но мы играли неплохо, провели достойный матч.

– По пенальти – был ли он? Вы были ближе всех к эпизоду.

– Был, рука очевидная. Хотя не знаю, насколько в правилах трактуют этот момент, когда мяч пошел от ноги Рамиреса ему в руку.

– Чего не хватило, чтобы отбить пенальти?

– Чтобы взять – нужно было еще сантиметров пять. Мяч по пальцам прокатился. Хорошее исполнение удара – при таком разбеге тяжело ударить сильно.

Надо отдать должное бьющему. Я старался, может, мог сделать чуть лучше, но это уже мелочи. Где-то эти пять сантиметров надо было найти.

– Первый круг позади, шестое место. Что скажете? Это плохо?

– Конечно. После десяти туров могли забраться намного выше. Много очков потеряли. Недобрали очков шесть, а то и больше