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    РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар», забив на 87-й минуте с пенальти

    «Зенит» в 15-м туре чемпионата России победил в гостях «Краснодар». Единственный мяч с пенальти забил полузащитник Далер Кузяев.

    Петербуржцы лидируют с семиочковым отрывом. «Краснодар» занимает шестое место.

    «Зенит» идет в РПЛ без поражений. У «Краснодара» одна победа в последних шести матчах.

    «Краснодар» не побеждает «Зенит» дома с 2016 года.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Кузяев, 87 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.10.2022 21:23
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +1190

      шахта Заполярная 18 минут назад

      Конечно повезло немытым с пенальти, глупый пеналь, но он был.

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      Рейтинг: +656

      dim29 25 минут назад

      очень вязкая игра,не ожидал,оба соперника мерились ,,п..ой,, в контроле мяча в центре поля,и и высоком прессинге без одного крайнего,игра была ровна как когда-то сказал Карпин!!!

      0
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      Рейтинг: +1477

      Artemka444 50 минут назад

      С победой!!!
      Но всё же медленно играем!!!
      Мало играем в одно два касания!!!
      И вечно Барриос распасовщиком выступает, это немножко не его роль!!!

      0
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      Рейтинг: +13923

      playsh 51 минуту назад

      Если по честноку,Краснодар не заслужил поражения,до ничьей не дотерпели.Но пенальти чистый,увы...Несчастный случай.

      1
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      Рейтинг: +11751

      Алексей З 1 час назад

      Не дотерпели, но без контр-игры трудно на что-то расчитывать.

      0
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      Рейтинг: +4132

      Spirit_78 2 часа назад

      С учётом особенностей выезда даже минимальная победа - это отличный результат! Хотя должны были снимать все вопросы о результате гораздо раньше, чем получилось.

      1
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      Рейтинг: +3946

      Питерский князь 2 часа назад

      Если честно, то думал порвем 0:6.
      К тому и шло. Только в этот день Краснодар отскочил.

      1
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      Рейтинг: +5181

      Enter2006 2 часа назад

      Повезло...

      1
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      Рейтинг: +344

      Азбука 2 часа назад

      Бывают матчи, когда залетает всё, а сегодня был у Зенита матч упущенных возможностей. Настойчивость однако переломила судьбу, что зачётно.

      2
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      Рейтинг: +17324

      paracetamol 2 часа назад

      Да все нормально, Зенит - чемпион, надо еще Кубок брать! Ничего свиням не отдавать!

      4
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      Рейтинг: +5984

      Красногорск_Фан > paracetamol 2 часа назад

      Кубок турнир непредсказуемый. Вспомни его полуфиналистов и финалистов за последние 5-7 сезонов. Зенит в кубке не только этот сезон играет шаляй валяй. Будем посмотреть

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      Рейтинг: +3739

      minaev23 > paracetamol 2 часа назад

      ЛЧ не хотите взять???????????? Вы живы пока ваша ****** у власти!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1190

      шахта Заполярная > paracetamol 22 минуты назад

      Тут один вонючий говорил что им кубок не нужен, так нужен или нет. А то как Спартаку проиграли 3-0, так не нужен, крылья обыграли основой еле, еле, опять нужен. Вы немытые уже определитесь.

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