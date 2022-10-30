РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар», забив на 87-й минуте с пенальти

«Зенит» в 15-м туре чемпионата России победил в гостях «Краснодар». Единственный мяч с пенальти забил полузащитник Далер Кузяев.
Петербуржцы лидируют с семиочковым отрывом. «Краснодар» занимает шестое место.
«Зенит» идет в РПЛ без поражений. У «Краснодара» одна победа в последних шести матчах.
«Краснодар» не побеждает «Зенит» дома с 2016 года.
Россия. РПЛ. 15-й тур
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Кузяев, 87 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру