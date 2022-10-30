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  • РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар», забив на 87-й минуте с пенальти

РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар», забив на 87-й минуте с пенальти

30 октября 2022, 21:23
85

«Зенит» в 15-м туре чемпионата России победил в гостях «Краснодар». Единственный мяч с пенальти забил полузащитник Далер Кузяев.

Петербуржцы лидируют с семиочковым отрывом. «Краснодар» занимает шестое место.

«Зенит» идет в РПЛ без поражений. У «Краснодара» одна победа в последних шести матчах.

«Краснодар» не побеждает «Зенит» дома с 2016 года.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кузяев, 87 (с пенальти).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (85)
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Ziklop
1667154283
с Победой Зенит!
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aubergine
1667154285
Неплохо смотрелся Краснодар. Но не повезло, бывает. Пеналь чистый, базара нет.
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Kollljan
1667154588
Мои поздравления Зениту. Победа трудная. Но это Краснодар! А не какой-то там... сами знаете кто.
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житель СПб
1667154704
Справедливости ради - не только благодаря пенальти. Зенит по игре был явно сильнее, особенно во 2 тайме. Во 2 тайме - постоянно усиливали давление, и Быкам еще повезло, что не получили 2-3 гола - гол зенитовцев не шел в ворота, временами 11 игроков Краснодара стояли в штрафной и отбивали мяч всеми частями тела... В конце концов - и открытой рукой, что и привело к пенальти. Поздравляю Питер, Зенит!
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BarStep
1667154844
Поздравляю зенитовское братство с чемпионством в первом круге! Только победа! Только Зенит!
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tushkanlz
1667155167
С победой, Питер! Быкам - удачи!
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житель СПб
1667155191
Прикольно, что даже сегодня нашлись несколько человек, чтобы позлословить насчет пенальти... Чистейшего, явного, бесспорного. Что тут скажешь - кусайте локти!
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Ill Ich
1667155324
Победа трудная, а кому сейчас легко? Всем четырём лидирующим командам победы дались тяжело. Зато 3 очка - полновесные, а это - самое главное!
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ААМ
1667155504
Зенит с залуженной победой. Но с реализацией моментов надо что-то делать.
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Владислав Vlad
1667155773
Ещё раз убеждаюсь - Зенит судят по российским правилам, а не по футбольным.) Как бы болелы Зенита не обижались, но удар по лицу Петрову и удар локтем в печень игроку Краснодара по правилам футбола наказываются. Может быть наши судьи и неподкупны, но видно, как они боятся "обидеть" Зенит.
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