Геркус опубликовал пост по случаю дня тренера

Президент «Торпедо» Илья Геркус поздравил тренеров с профессиональным праздником.

«Сегодня день тренера и хотелось бы в этот день особо отметить их труд, поблагодарить за работу (а во многих случаях за настоящее подвижничество), за преданность профессии, за эмоции, за терпение, за то, что они, не жалея сил, вкладывают в игроков, всех и каждого и делают нашу любимую игру лучше.

Всех тренеров, а в особенности наставников нашей клубной системы – Академии «Торпедо», СШОР «Юность Москвы», «Торпедо-2», ну и, разумеется, главной команды «Торпедо» – с их профессиональным днeм!

Спасибо за все, коллеги, удачи, терпения и побед!» – написал Геркус.