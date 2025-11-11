Геркус оценил работу Станковича в «Спартаке»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил результаты «Спартака» в первом круге РПЛ.

Московская команда под руководством Деяна Станковича занимает шестое место после 15 туров.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – восемь очков.

«Спартак» хаотично провeл трансферную кампанию. Они покупали много и дорого, но бессистемно. Игроки хорошие, но они дублируют друг друга, и кажется, что мешают друг другу. Сделать из этого сплочeнный механизм – сложная задача. Станкович с ней не справился.

Способен ли он тренировать клуб такого класса, где нужно уметь побеждать классных соперников? Очевидно, что этот человек не приведeт «Спартак» туда, куда они хотят. Назначение Станковича – рискованная ставка, которая не сработала», – сказал Геркус.