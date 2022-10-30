Психолог назвал причину агрессивного поведения Гогниева

Вадим Гущин, профессиональный психолог, проанализировал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

Накануне в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» Гогниев получил красную карточку. Он матерился по ходу игры.

Гогниев в Химках с сентября.

Команда не побеждает с 7 августа.

– Нельзя рассматривать психотип вне контекста. Команда Гогниева «горит». В матче с «Динамо» был разгром. Спартак – молодой специалист. Ему самоутверждаться нужно. Что ему остается? Я видел Гогниева в обычной жизни: он милый, обаятельный, умный. Когда вне контекста, связанного с «Химками».

– В «Химках» экстремальная ситуация?

– Конечно. Этот корабль тонет. Гогниев пытается показать команде: надо бороться, несмотря ни на что. Мне гораздо неприятнее было бы наблюдать понурые плечи и поведение в стиле «а-ля господин Карпин». Когда его команда бьет пенальти, он молчит, когда получает в свои ворота – говорит что-то про судей. Это гораздо хуже. Гогниев пытается прорваться хоть так, за счет психологии. У него есть чувство собственного достоинства, желание биться до конца.

– Но не получается. И команда его не воспринимает, такое впечатление.

– Это совершено верно. У Гогниева нет авторитета, нет опыта. У нас как-то исчезли из футбола тренеры с опытом, прошедшие жизненную школу. Возьмите того же Станислава Черчесова. Его тут заплевали. А теперь выяснилось, что он лучший наш тренер – работает за рубежом, вывел «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы. Не Карпин и не Слуцкий, а Черчесов. Или Гончаренко вернулся в «Урал», поднял команду. Так у него за плечами опыт работы в Белоруссии, в ЦСКА, в других клубах.

– Гогниев тоже работал в «Алании» и довольно успешно.

– «Алания» была лидером ФНЛ, крепкой командой. Там его темперамент ложился на успехи. А тут – «Химки». Сами понимаете, какие проблемы в этом клубе. У него не получилось перенести модель, которая была в «Алании», на новую почву. В том числе по причине отсутствия опыта. Там Гогниев был тренером сильной команды, которая ему доверяет, а в «Химках» срывается от бессилия. Вы можете представить, чтобы так кидался на людей Сергей Ташуев, Виктор Гончаренко? Нет. Потому что это опытные люди. В «Химках» должен быть человек, который следил бы за Гогниевым, не давал ему себя так дискредитировать. Но это уже называется менеджмент.

– Вы не ставите крест на этом тренере?

– Нет. Просто он оказался в безнадежном положении. В таком многие срывались – и Павел Садырин, и Георгий Ярцев. Что человеку остается? Он или сдается, или борется так неумело. Как надо бороться, Гогниева никто не учит. Я не хочу, чтобы этому тренеру сейчас просто надавали «по щам». Лучше разберитесь, что с «Химками» – почему там тренеры меняются, игроки не бьются, голкипер отдает на гол противнику. Гогниев, думаю, способен вырасти в хорошего тренера. Сейчас он в состоянии аффекта. Нужно делать снисхождение, оценивая его поведение.