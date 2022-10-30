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    Чинквини: «Матч Россия – Италия – отличная идея»

    Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини не против проведения товарищеского матча между россиянами и сборной Италии.

    – Как по мне, товарищеский матч между сборными России и Италии – отличная идея. Но в данный момент проведение такой игры кажется не слишком реальным, вероятность не очень высока. Политическая ситуация не совсем подходящая для такого мероприятия. Но очень надеюсь, что когда-то такая игра будет возможна.

    – После чемпионата мира вероятность будет выше?

    – Надеюсь на это, график еще не сверстан. Я всегда переживаю за Россию, возможно, приеду на следующей неделе в Москву – у меня там осталась квартира.

    • Россия 17 ноября сыграет товарищеский матч против Таджикистана.
    • В сентябре россияне победили Киргизию (2:1).
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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