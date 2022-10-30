Чинквини: «Матч Россия – Италия – отличная идея»

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини не против проведения товарищеского матча между россиянами и сборной Италии.

– Как по мне, товарищеский матч между сборными России и Италии – отличная идея. Но в данный момент проведение такой игры кажется не слишком реальным, вероятность не очень высока. Политическая ситуация не совсем подходящая для такого мероприятия. Но очень надеюсь, что когда-то такая игра будет возможна.

– После чемпионата мира вероятность будет выше?

– Надеюсь на это, график еще не сверстан. Я всегда переживаю за Россию, возможно, приеду на следующей неделе в Москву – у меня там осталась квартира.