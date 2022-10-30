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    Карпин прокомментировал выход «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф Лиги Европы

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

    – Черчесов впервые за 47 лет вывел «Ференцварош» в плей-офф еврокубка. Поздравили коллегу?

    – Не писал. Это великолепный успех.

    Магомед Адиев со сборной Казахстана выиграл свою группу в Лиге наций. Такой результат как оцените?

    – Великолепно, замечательно.

    – Выходит, есть у нас качественная тренерская школа?

    – А кто говорит, что нет?

    • Черчесов в прошлом сезоне сделал с «Ференцварошем» золотой дубль.
    • Адиев ради сборной Казахстана отказался в сентябре принимать «Ахмат».
    • Карпин тренирует с 2009 года и не выиграл ни одного трофея.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23415

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Достойно оценил, объективно.

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