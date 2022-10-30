Карпин прокомментировал выход «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.
– Черчесов впервые за 47 лет вывел «Ференцварош» в плей-офф еврокубка. Поздравили коллегу?
– Не писал. Это великолепный успех.
– Магомед Адиев со сборной Казахстана выиграл свою группу в Лиге наций. Такой результат как оцените?
– Великолепно, замечательно.
– Выходит, есть у нас качественная тренерская школа?
– А кто говорит, что нет?
- Черчесов в прошлом сезоне сделал с «Ференцварошем» золотой дубль.
- Адиев ради сборной Казахстана отказался в сентябре принимать «Ахмат».
- Карпин тренирует с 2009 года и не выиграл ни одного трофея.
Источник: «Матч ТВ»