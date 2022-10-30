Карпин прокомментировал выход «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

– Черчесов впервые за 47 лет вывел «Ференцварош» в плей-офф еврокубка. Поздравили коллегу?

– Не писал. Это великолепный успех.

– Магомед Адиев со сборной Казахстана выиграл свою группу в Лиге наций. Такой результат как оцените?

– Великолепно, замечательно.

– Выходит, есть у нас качественная тренерская школа?

– А кто говорит, что нет?