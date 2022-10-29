Бундеслига. «Бавария» победила «Майнц» (6:2), «Байер» Алонсо проиграл «Лейпцигу»

«Бавария» в 12-м туре чемпионата Германии крупно победила «Майнц». Хозяева забили шесть голов.

Баварцы вышли на первое место. «Майнц» идет восьмым.

В другой встрече «Байер» Хаби Алонсо уступил «Лейпцигу». Вратарь Андрей Лунев был в запасе леверкузенцев, а Сердар Азмун не играл из-за травмы.

Германия. Бундеслига. 12-й тур

Лейпциг – Байер – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нкунку, 32; 2:0 – Вернер, 83.

Бавария – Майнц – 6:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Гнабри, 5; 2:0 – Мусиала, 28; 3:0 – Мане, 43; 3:1 – Видмер, 45+4; 4:1 – Горецка, 58; 5:1 – Тель, 79; 5:2 – Ингвартсен, 82; 6:2 – Чупо-Мотинг, 86.

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