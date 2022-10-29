Бундеслига. «Бавария» победила «Майнц» (6:2), «Байер» Алонсо проиграл «Лейпцигу»

Огромной ошибкой, будет уход Эрика из клуба, все же Юлиан , смог вернуть его, он грамотный нападающий, тем более с такими партнерами по клубу, Бавария тот клуб, где скауты работают грамотно, нужно купить, купили, если что можно арендовать , как в варианте с Коутиньо, да принес пару позитивных моментов, но, как игрок, после ливера смешон, а мане, не нужен ливеру, а тут второй дух , как и у других
«Бавария» в 12-м туре чемпионата Германии крупно победила «Майнц». Хозяева забили шесть голов.
Баварцы вышли на первое место. «Майнц» идет восьмым.
В другой встрече «Байер» Хаби Алонсо уступил «Лейпцигу». Вратарь Андрей Лунев был в запасе леверкузенцев, а Сердар Азмун не играл из-за травмы.
Германия. Бундеслига. 12-й тур
Голы: 1:0 – Нкунку, 32; 2:0 – Вернер, 83.
Голы: 1:0 – Гнабри, 5; 2:0 – Мусиала, 28; 3:0 – Мане, 43; 3:1 – Видмер, 45+4; 4:1 – Горецка, 58; 5:1 – Тель, 79; 5:2 – Ингвартсен, 82; 6:2 – Чупо-Мотинг, 86.