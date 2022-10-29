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    Бундеслига. «Бавария» победила «Майнц» (6:2), «Байер» Алонсо проиграл «Лейпцигу»

    «Бавария» в 12-м туре чемпионата Германии крупно победила «Майнц». Хозяева забили шесть голов.

    Баварцы вышли на первое место. «Майнц» идет восьмым.

    В другой встрече «Байер» Хаби Алонсо уступил «Лейпцигу». Вратарь Андрей Лунев был в запасе леверкузенцев, а Сердар Азмун не играл из-за травмы.

    Германия. Бундеслига. 12-й тур

    Лейпциг – Байер – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нкунку, 32; 2:0 – Вернер, 83.

    Бавария – Майнц – 6:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Гнабри, 5; 2:0 – Мусиала, 28; 3:0 – Мане, 43; 3:1 – Видмер, 45+4; 4:1 – Горецка, 58; 5:1 – Тель, 79; 5:2 – Ингвартсен, 82; 6:2 – Чупо-Мотинг, 86.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2622

      BlackMurder 2 часа назад

      Огромной ошибкой, будет уход Эрика из клуба, все же Юлиан , смог вернуть его, он грамотный нападающий, тем более с такими партнерами по клубу, Бавария тот клуб, где скауты работают грамотно, нужно купить, купили, если что можно арендовать , как в варианте с Коутиньо, да принес пару позитивных моментов, но, как игрок, после ливера смешон, а мане, не нужен ливеру, а тут второй дух , как и у других

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