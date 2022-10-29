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  • РПЛ. «Динамо» забило 6 голов «Химкам», у Гладышева дубль за 3 минуты

РПЛ. «Динамо» забило 6 голов «Химкам», у Гладышева дубль за 3 минуты

29 октября 2022, 15:57
31

В 15-м туре чемпионата России «Динамо» дома разгромило «Химки» – 6:1.

Дубль оформил вышедший на замену Ярослав Гладышев. Для этого ему потребовалось три минуты. Также по голу забили Муми Нгамале, Денис Макаров, Федор Смолов и Константин Тюкавин.

У химчан отличился сын инвестора клуба Илья Садыгов – он реализовал пенальти.

Благодаря победе «Динамо» поднялось с седьмого на третье место в таблице РПЛ. «Химки» остались на 15-й строчке.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Химки – 6:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нгамале, 11; 2:0 – Макаров, 29; 3:0 – Смолов, 45+3; 4:0 – Тюкавин, 77; 5:0 – Гладышев, 87; 6:0 – Гладышев, 89; 6:1 – Садыгов (с пенальти), 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки
Комментарии (31)
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NewLife
1667048371
Депутат Терюшков просит все претензии направлять в небесную канцелярию.
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Эном айс
1667048523
Главное- не вишенка Гладышева на торте, главное-слива на жопе Садыгова... Бред и позор.
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Kollljan
1667048847
Обращаюсь к модераторам сайта. В вашей версии турнирной таблицы РПЛ обнаружена ошибка. Разница забитых и пропущенных у Зенита не 36:5, как записано у вас, а 43-5, как на самом деле. Исправьте ошибочку.
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Ill Ich
1667049168
Было-бы удивительно, если бы "Динамо" не выиграло у нынешних "Химок", настолько у них всё наперекосяк, ну просто всё! Само существование "Химок" в РПЛ (пока) как-бы в назидание другим о том, как делать НЕ надо.
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Fusballer
1667049313
Главное, что Садыгов забил!
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Enter2006
1667050044
Сегодня в семье Садыговых праздник. Сыночек - нападающий, не просто дотронулся до мяча за весь матч, а даже гол с пеняла принёс! Детский кривой посередине но принёс! И ещё вопрос почему именно его назначили на пеналь. Это 3,14здец!
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Дедуктор
1667050632
То, что Иуду Спартак убрал, это правильный ход. Но почему хороводы перестали водить? В натуре, забавно было.
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Красногорск_Фан
1667053740
Если в чем то можно быть уверенным в наше время то это в регулярных проигрышах Химок. Такая стабильность только у Лукашенко и картофеля в Белоруссии. Ну может ещё у локомотива который в очередной раз мнет сиси когда можно вернуть юпс
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zigbert
1667071215
Все же со Спартаком Химки играли лучше. Динамовцы использовали все предоставившиеся им возможности. Динамо с победой!
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deinego77@yandex.ru
1667073389
Главное Садыгов забил. Остальное ерунда.
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