РПЛ. «Динамо» забило 6 голов «Химкам», у Гладышева дубль за 3 минуты

В 15-м туре чемпионата России «Динамо» дома разгромило «Химки» – 6:1.

Дубль оформил вышедший на замену Ярослав Гладышев. Для этого ему потребовалось три минуты. Также по голу забили Муми Нгамале, Денис Макаров, Федор Смолов и Константин Тюкавин.

У химчан отличился сын инвестора клуба Илья Садыгов – он реализовал пенальти.

Благодаря победе «Динамо» поднялось с седьмого на третье место в таблице РПЛ. «Химки» остались на 15-й строчке.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Химки – 6:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нгамале, 11; 2:0 – Макаров, 29; 3:0 – Смолов, 45+3; 4:0 – Тюкавин, 77; 5:0 – Гладышев, 87; 6:0 – Гладышев, 89; 6:1 – Садыгов (с пенальти), 90+3.

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