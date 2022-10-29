РПЛ. «Динамо» забило 6 голов «Химкам», у Гладышева дубль за 3 минуты

Я понимаю, что всем плевать сколько пропустят Химки, пять, шесть, десять, но возвращаясь к вопросу о судействе. Пятый гол - один игрок Динамо бьёт по воротам, второй в оффсайде стоит прямо на линии точки удара и вратаря. Как можно засчитывать такой гол. Понятное дело это пятый гол, но когда-нибудь такой же будет единственный.
В 15-м туре чемпионата России «Динамо» дома разгромило «Химки» – 6:1.
Дубль оформил вышедший на замену Ярослав Гладышев. Для этого ему потребовалось три минуты. Также по голу забили Муми Нгамале, Денис Макаров, Федор Смолов и Константин Тюкавин.
У химчан отличился сын инвестора клуба Илья Садыгов – он реализовал пенальти.
Благодаря победе «Динамо» поднялось с седьмого на третье место в таблице РПЛ. «Химки» остались на 15-й строчке.
Россия. РПЛ. 15-й тур
Динамо (Москва) – Химки – 6:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Нгамале, 11; 2:0 – Макаров, 29; 3:0 – Смолов, 45+3; 4:0 – Тюкавин, 77; 5:0 – Гладышев, 87; 6:0 – Гладышев, 89; 6:1 – Садыгов (с пенальти), 90+3.