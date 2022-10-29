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    РПЛ. «Динамо» забило 6 голов «Химкам», у Гладышева дубль за 3 минуты

    В 15-м туре чемпионата России «Динамо» дома разгромило «Химки» – 6:1.

    Дубль оформил вышедший на замену Ярослав Гладышев. Для этого ему потребовалось три минуты. Также по голу забили Муми Нгамале, Денис Макаров, Федор Смолов и Константин Тюкавин.

    У химчан отличился сын инвестора клуба Илья Садыгов – он реализовал пенальти.

    Благодаря победе «Динамо» поднялось с седьмого на третье место в таблице РПЛ. «Химки» остались на 15-й строчке.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Динамо (Москва) – Химки – 6:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Нгамале, 11; 2:0 – Макаров, 29; 3:0 – Смолов, 45+3; 4:0 – Тюкавин, 77; 5:0 – Гладышев, 87; 6:0 – Гладышев, 89; 6:1 – Садыгов (с пенальти), 90+3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2836

      Play 12 минут назад

      Я понимаю, что всем плевать сколько пропустят Химки, пять, шесть, десять, но возвращаясь к вопросу о судействе. Пятый гол - один игрок Динамо бьёт по воротам, второй в оффсайде стоит прямо на линии точки удара и вратаря. Как можно засчитывать такой гол. Понятное дело это пятый гол, но когда-нибудь такой же будет единственный.

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      Рейтинг: +5973

      Красногорск_Фан 58 минут назад

      Если в чем то можно быть уверенным в наше время то это в регулярных проигрышах Химок. Такая стабильность только у Лукашенко и картофеля в Белоруссии. Ну может ещё у локомотива который в очередной раз мнет сиси когда можно вернуть юпс

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      Рейтинг: +11111

      alex1951 1 час назад

      Кто то должен быть для битья...но это не умаляет победы Динамо.
      Динамо набирает силу. ....Зенит нервно курит в сторонке..

      0
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      Рейтинг: +447

      Эном айс > alex1951 44 минуты назад

      ))
      Чёй-та нервна-то? Так ,не взатяг, пыхаем потихоньку, с ухмылкой глядючи на жалкие попытки подражателей..

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      Рейтинг: +11111

      alex1951 > Эном айс 39 минут назад

      )) ? ...это что ,издевка?
      Сделай глубой вздох,вплесни в горловину водяры,закуси соленым огурцом ....глядишь и полегчает..

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      Рейтинг: +447

      Эном айс > alex1951 20 минут назад

      Дрянь какую-то ты пропагандируешь.. Азиатчина какая-то.
      Рюмку абсента попробуй пригубить, а не свою евростроганину..брррр..

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      Рейтинг: +11111

      alex1951 > Эном айс 9 минут назад

      Вот и жри свою микстуру,при санкциях то ,выбора большого нету...
      Только нажратся от такой житухи.
      А чтобы впредь не гнал парашу - выберись сперва к нам,я тебе покажу ,,евростроганину,, как гостю....все россияне приезжающие к нам ,балдели ,как чайники...посему тебе не судить ...а я в России бывал и не один раз...особенно запомнился ЧЕ 2021 в Питере...

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      Рейтинг: +4165

      Дедуктор 1 час назад

      То, что Иуду Спартак убрал, это правильный ход. Но почему хороводы перестали водить? В натуре, забавно было.

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      Рейтинг: +5155

      Enter2006 1 час назад

      Сегодня в семье Садыговых праздник. Сыночек - нападающий, не просто дотронулся до мяча за весь матч, а даже гол с пеняла принёс! Детский кривой посередине но принёс! И ещё вопрос почему именно его назначили на пеналь. Это 3,14здец!

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      Рейтинг: +4165

      Дедуктор 2 часа назад

      Руки прочь от Спартака! Пущай работает. Добрый тренер. Вона, у него даже дурак Садыгов пенальти забивает. Тупо ударил по центру ворот и забил. Классика.
      Такой спартаковский Химки очень интересным "мальчиком для битья" будет. В пердиве.

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      Рейтинг: +16027

      Fusballer 2 часа назад

      Главное, что Садыгов забил!

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      Рейтинг: +5155

      Enter2006 > Fusballer 2 часа назад

      Вот верно. С какого х ему вообще дали исполнять пеналь? Этой инфузории. Он был в километре от события. Чтобы в блокнотике Садыгова старшего была галочка что он забил? Там были намного достойнее игроки!

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      Рейтинг: +26401

      JTherry > Fusballer 1 час назад

      Гогниев прыгал от восторга на трибуне после забитого гола Садыговым... игры нет, даже приглашение священника не помогло, "бедные химочки"...(( ни мысли на поле у игроков, ни тренерских новаций у Гогниева - одни эмоции - когда играть начнете..?

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      Рейтинг: +228

      Ill Ich 2 часа назад

      Было-бы удивительно, если бы "Динамо" не выиграло у нынешних "Химок", настолько у них всё наперекосяк, ну просто всё! Само существование "Химок" в РПЛ (пока) как-бы в
      назидание другим о том, как делать НЕ надо.

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      Рейтинг: +4617

      ААМ 2 часа назад

      Поздравляю Динамо. Приятная команда и много молодёжи с перспективой.

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      Рейтинг: +3860

      Kollljan 2 часа назад

      Обращаюсь к модераторам сайта. В вашей версии турнирной таблицы РПЛ обнаружена ошибка. Разница забитых и пропущенных у Зенита не 36:5, как записано у вас, а 43-5, как на самом деле. Исправьте ошибочку.

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      Рейтинг: +506

      7:1 > Kollljan 2 часа назад

      кстати, да. ещё и очки отняли. в общем, последнюю игру 7:0 вычеркнули.

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      Рейтинг: +1281

      GreyDM > 7:1 1 час назад

      там в таблице у Зенита и Сочи вообще по 13 матчей проведено, а по факту их 14.

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