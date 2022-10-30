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    Никитин ответил, не «сплавляют» ли «Химки» Гогниева

    Защитник «Химок» Алексей Никитин заверил, что у команды нет цели избавиться от главного тренера Спартака Гогниева.

    – В таких ситуациях, когда команда пропускает много и проигрывает, говорят, что команда может плавить тренера. У вас такого нет?

    – Такого в футболе в принципе нет. Никакой футболист не скажет вам, что такое вообще возможно. Футболист на поле играет, прежде всего, за фамилию, которая у него на спине. Сегодня Никитин получил шесть, и все говорят, что Никитин плохо играл в обороне. Никитин ошибся со «Спартаком» и все говорят, что Никитин плохой защитник, не умеет играть в пас.

    Когда выхожу на поле, мне вообще без разницы, кто тренер – Сергей Юран, НиколайПисарев, Гогниев. Кто угодно. За мою карьеру у меня было 30 тренеров. Если бы я на каждого смотрел, кто у меня будет тренер, я бы, наверное, с ума сошел. Мы выходим играть за свои фамилии, карьеры, за свои семьи, контракты. Конечно, команда дает нам эти возможности. Конечно, когда получается побеждать, то и «Химки» на коне. Поэтому слив тренера – неуместно, такого никогда не было и не будет. Когда вам кто-то из футболистов скажет, что это возможно, я очень сильно удивлюсь.

    – Что вам позволяет верить в лучшее и сохранять оптимизм?

    – То, что, несмотря на то, что мы долго не выигрывали, у нас зона от стыковых матчей всего три очка.

    • «Химки» не побеждают 15 матчей подряд.
    • Команда идет в зоне вылета.
    • Гогниев принял «Химки» в сентябре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5161

      Enter2006 26 минут назад

      Если игроку, который выходит на поле, похрен на тренера и без разницы кто тренер - тогда результат Химок вполне очевиден.

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