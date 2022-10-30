Никитин ответил, не «сплавляют» ли «Химки» Гогниева

Защитник «Химок» Алексей Никитин заверил, что у команды нет цели избавиться от главного тренера Спартака Гогниева.

– В таких ситуациях, когда команда пропускает много и проигрывает, говорят, что команда может плавить тренера. У вас такого нет?

– Такого в футболе в принципе нет. Никакой футболист не скажет вам, что такое вообще возможно. Футболист на поле играет, прежде всего, за фамилию, которая у него на спине. Сегодня Никитин получил шесть, и все говорят, что Никитин плохо играл в обороне. Никитин ошибся со «Спартаком» и все говорят, что Никитин плохой защитник, не умеет играть в пас.

Когда выхожу на поле, мне вообще без разницы, кто тренер – Сергей Юран, НиколайПисарев, Гогниев. Кто угодно. За мою карьеру у меня было 30 тренеров. Если бы я на каждого смотрел, кто у меня будет тренер, я бы, наверное, с ума сошел. Мы выходим играть за свои фамилии, карьеры, за свои семьи, контракты. Конечно, команда дает нам эти возможности. Конечно, когда получается побеждать, то и «Химки» на коне. Поэтому слив тренера – неуместно, такого никогда не было и не будет. Когда вам кто-то из футболистов скажет, что это возможно, я очень сильно удивлюсь.

– Что вам позволяет верить в лучшее и сохранять оптимизм?

– То, что, несмотря на то, что мы долго не выигрывали, у нас зона от стыковых матчей всего три очка.