Педриньо оценил турнирное положение «Локомотива» в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, прокомментировал результаты своей команды.

– В последних трех матчах «Локомотив» одержал две победы. Можно ли сказать, что команда выходит из кризиса?

– Мы хорошо работали и заслужили эти шесть очков. Поражения давили на нас: никак не могли раскрепоститься.

Сейчас мы постепенно набираем ход. Надеюсь, находимся на правильном пути.

– Хоть раз в карьере боролся за выживание?

– У меня был период в карьере, когда я играл за команду из низа таблицы.

Но, несмотря на то, что «Локомотив» сейчас 14-й, я уверен, что у меня и у всех ребят достаточно игровых качеств, чтобы помочь команде подняться вверх.

У меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию.