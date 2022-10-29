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    Педриньо оценил турнирное положение «Локомотива» в РПЛ

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, прокомментировал результаты своей команды.

    – В последних трех матчах «Локомотив» одержал две победы. Можно ли сказать, что команда выходит из кризиса?

    – Мы хорошо работали и заслужили эти шесть очков. Поражения давили на нас: никак не могли раскрепоститься.

    Сейчас мы постепенно набираем ход. Надеюсь, находимся на правильном пути.

    – Хоть раз в карьере боролся за выживание?

    – У меня был период в карьере, когда я играл за команду из низа таблицы.

    Но, несмотря на то, что «Локомотив» сейчас 14-й, я уверен, что у меня и у всех ребят достаточно игровых качеств, чтобы помочь команде подняться вверх.

    У меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию.

    • «Локо» занимает 14-е место в РПЛ после 14 туров.
    • Команда победила аутсайдеров лиги «Торпедо» и «Химки», проиграв при этом «Динамо».
    • Сегодня в 19:00 мск «Локомотив» встретится с ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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