РФС подтвердил проведение матча Таджикистан – Россия

Сборные России и Таджикистана договорились о проведении товарищеского матча. Он состоится 17 ноября.
«Матч пройдет в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, вмещающим 20 тысяч зрителей, и начнется в 18:00 по Москве.
Игра в прямом эфире будет показана на канале «Матч ТВ», – написал РФС.
- Сборная Таджикистана занимает 108-ю строчку в рейтинге ФИФА.
- Национальные сборные России и Таджикистана между собой прежде не встречались.
- В сентябре Россия победила в товарищеском матче Киргизию (2:1).
Источник: РФС