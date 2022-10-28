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РФС подтвердил проведение матча Таджикистан – Россия

28 октября 2022, 19:29
5

Сборные России и Таджикистана договорились о проведении товарищеского матча. Он состоится 17 ноября.

«Матч пройдет в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, вмещающим 20 тысяч зрителей, и начнется в 18:00 по Москве.

Игра в прямом эфире будет показана на канале «Матч ТВ», – написал РФС.

  • Сборная Таджикистана занимает 108-ю строчку в рейтинге ФИФА.
  • Национальные сборные России и Таджикистана между собой прежде не встречались.
  • В сентябре Россия победила в товарищеском матче Киргизию (2:1).

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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ААМ
1666975098
Поздравляю Оренбург с заслуженной победой.
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ВетеR
1666979591
О боже, какой соперник ))
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inzek
1666997173
даже смотреть не буду. чехарда с капитанами и экспериментальные составы это слишком для меня. хотя Валеру уважаю!
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Enter2006
1667013549
На пару часов в России остановятся стройки, исчезнут дворники. ))
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