РФС подтвердил проведение матча Таджикистан – Россия

Сборные России и Таджикистана договорились о проведении товарищеского матча. Он состоится 17 ноября.

«Матч пройдет в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, вмещающим 20 тысяч зрителей, и начнется в 18:00 по Москве.

Игра в прямом эфире будет показана на канале «Матч ТВ», – написал РФС.