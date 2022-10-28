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    РФС подтвердил проведение матча Таджикистан – Россия

    Сборные России и Таджикистана договорились о проведении товарищеского матча. Он состоится 17 ноября.

    «Матч пройдет в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, вмещающим 20 тысяч зрителей, и начнется в 18:00 по Москве.

    Игра в прямом эфире будет показана на канале «Матч ТВ», – написал РФС.

    • Сборная Таджикистана занимает 108-ю строчку в рейтинге ФИФА.
    • Национальные сборные России и Таджикистана между собой прежде не встречались.
    • В сентябре Россия победила в товарищеском матче Киргизию (2:1).

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    Источник: РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12093

      ВетеR 37 минут назад

      О боже, какой соперник ))

      0
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      Рейтинг: +4616

      ААМ 1 час назад

      Поздравляю Оренбург с заслуженной победой.

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