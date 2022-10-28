Президент «Адана Демирспора» отреагировал на интерес «Венеции» к Дзюбе

Президент «Адана Демирспора» Метин Коркмаз прокомментировал информацию, что «Венеция» следит за Артемом Дзюбой.

«Интерес «Венеции» к Дзюбе? Мы пока не получали никаких предложений и даже не слышали об этом. Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им.

Дзюба – важный игрок с сильным характером. Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», – сказал Коркмаз.