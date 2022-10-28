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    Президент «Адана Демирспора» отреагировал на интерес «Венеции» к Дзюбе

    Президент «Адана Демирспора» Метин Коркмаз прокомментировал информацию, что «Венеция» следит за Артемом Дзюбой.

    «Интерес «Венеции» к Дзюбе? Мы пока не получали никаких предложений и даже не слышали об этом. Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им.

    Дзюба – важный игрок с сильным характером. Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», – сказал Коркмаз.

    • В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1278

      GreyDM 1 час назад

      если только гондольером (не от слова "гондола")

      0
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      Рейтинг: +5093

      neim 2 часа назад

      Забирайте за так. Мы ещё вам ящик водки прикупим ))).

      0
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      Рейтинг: +341

      Таврида 2 часа назад

      Интерес «Венеции» к рукоблуду? Кемска волость? забирайте ©

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