Шалимов не исключил, что «Локомотив» вылетит из РПЛ

Бывший главный тренер «Урала», «Краснодара» Игорь Шалимов не считает вылет «Локомотива» из РПЛ нереальным.

«Когда «Динамо» вылетело в 2016 году, у них команда хорошая была. «Фиорентина» с Габриэлем Батистутой вылетела.

«Локомотив» может вылететь. Это сложная история. Пусть одну хотя бы встречу выиграют. Это сложный процесс. Не исключу, что «Локо» может и улететь», – сказал Шалимов.