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    Шалимов не исключил, что «Локомотив» вылетит из РПЛ

    Бывший главный тренер «Урала», «Краснодара» Игорь Шалимов не считает вылет «Локомотива» из РПЛ нереальным.

    «Когда «Динамо» вылетело в 2016 году, у них команда хорошая была. «Фиорентина» с Габриэлем Батистутой вылетела.

    «Локомотив» может вылететь. Это сложная история. Пусть одну хотя бы встречу выиграют. Это сложный процесс. Не исключу, что «Локо» может и улететь», – сказал Шалимов.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • Команда последний раз была не в высшей лиге в 1990 году.
    • Завтра, 29 октября, в 15-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

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    Источник: ютуб-канал Сергея Егорова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6804

      Беспонтий 1 час назад

      кто слово телкомундатору давал?

      4
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      Рейтинг: +587

      gunstilzit 1 час назад

      Химки,Торпедо,Факел не дадут.

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