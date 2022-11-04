Локомотив - ЦСКА

Я смотрю, кони сюда не ходят.
|21 тур
|12 марта, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|2 тур
|31 июля, суббота
|20:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|20 тур
|27 февраля, суббота
|19:00
|Локомотив
|2:0
|ЦСКА
|9 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|29 тур
|16 июля, четверг
|20:30
|Локомотив
|2:1
|ЦСКА
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|24 тур
|20 апреля, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|16 тур
|5 ноября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|2:2
|ЦСКА
|2 тур
|21 июля, пятница
|19:30
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|25 тур
|26 апреля, среда
|19:30
|ЦСКА
|4:0
|Локомотив
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|24 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|10 тур
|26 сентября, суббота
|14:00
|ЦСКА
|1:1
|Локомотив
|27 тур
|10 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:3
|ЦСКА
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|28 тур
|12 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:4
|ЦСКА
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:45
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|15 тур
|22 июня, среда
|20:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|20 тур
|12 сентября, воскресенье
|15:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|6 тур
|17 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА
|1:1
|Локомотив
|18 тур
|16 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|2:1
|ЦСКА
|4 тур
|12 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|4:1
|Локомотив
|20 тур
|30 августа, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:2
|ЦСКА
|6 тур
|20 апреля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|17 тур
|22 июля, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|3 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|ЦСКА
|2:0
|Локомотив
|20 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|5 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|18 тур
|30 июля, суббота
|14:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|24 тур
|25 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|Финал
|21 ноября, четверг
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|17 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|9 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:0
|ЦСКА
|24 тур
|15 сентября, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|12 ноября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|4:3
|Локомотив
|1 тур
|24 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|28 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|34 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|17 тур
|17 июля, среда
|00:00
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|19 тур
|9 августа, вторник
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|10 тур
|2 мая, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|8 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:0
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47:7
|+40
|42
|2.
|Спартак М
|17
|11
|3
|3
|40:18
|+22
|36
|3.
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32:23
|+9
|35
|4.
|Динамо М
|17
|8
|5
|4
|33:21
|+12
|29
|5.
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30:18
|+12
|29
|6.
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27:27
|0
|26
|7.
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33:37
|-4
|25
|8.
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31:29
|+2
|25
|9.
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27:32
|-5
|25
|10.
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21:28
|-7
|21
|11.
|Крылья Советов
|17
|5
|5
|7
|20:25
|-5
|20
|12.
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22:29
|-7
|19
|13.
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21:33
|-12
|13
|14.
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20:34
|-14
|13
|15.
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16:36
|-20
|12
|16.
|Торпедо М
|17
|1
|3
|13
|7:30
|-23
|6