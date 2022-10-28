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    «Афера века». Корнеев – о трансфере Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу»

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев дал оценку работе клуба на трансферном рынке.

    «Мампасси, Митай, Раконьяц – это не уровень «Локомотива». Помимо них, добавьте в список Керка, Камано, Едвая, Ненахова. Вспомните трансферы Марадишвили, Тикнизяна, Бека-Бека.

    Хотя с последним им удалось провернуть аферу века, продав футболиста, почти не сыгравшего за «Локомотив»!

    В зачeт я бы поставил только приобретения Изидора, Педриньо, Кухты и Фассона», – сказал Корнеев.

    • «Локо» продал Бека-Бека в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.
    • Француз провел в команде год – 28 матчей, 4 голевые передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1171

      mama1991 30 минут назад

      бека-бека я всегда делал после большого количества бухла.

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