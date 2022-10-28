«Афера века». Корнеев – о трансфере Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев дал оценку работе клуба на трансферном рынке.

«Мампасси, Митай, Раконьяц – это не уровень «Локомотива». Помимо них, добавьте в список Керка, Камано, Едвая, Ненахова. Вспомните трансферы Марадишвили, Тикнизяна, Бека-Бека.

Хотя с последним им удалось провернуть аферу века, продав футболиста, почти не сыгравшего за «Локомотив»!

В зачeт я бы поставил только приобретения Изидора, Педриньо, Кухты и Фассона», – сказал Корнеев.