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  • Зобнин – о голе ЦСКА: «Что мешало выбить в аут? Если бы Гайич остановился, выбил бы. Значит, воспитание у игрока такое»

Зобнин – о голе ЦСКА: «Что мешало выбить в аут? Если бы Гайич остановился, выбил бы. Значит, воспитание у игрока такое»

27 октября 2022, 16:20
12

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об эпизоде с первым голом ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ.

  • ЦСКА забил после того, как Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Карраскаля.
  • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

– Что мешало тебе выбить мяч в аут?

– Если бы остановился, то выбил бы. Но он же забрал у меня мяч.

– В таких ситуациях вы ждете судейского свистка или сами принимаете решения?

– Всегда сам принимаю решение. Если вижу, что человек лежит, остановлюсь, подниму руки и выбью мяч в аут.

– Ты видел, что игрок ЦСКА лежит?

– Конечно. Опять же, у меня ни к кому нет претензий. В том числе к футболисту, который забрал у меня мяч. Это его проблемы. Если у меня будет похожая ситуация еще раз, могу с уверенностью сказать, что сделаю точно так же.

– К ним претензий нет, а к самому себе?

– К себе тоже нет претензий.

– В перерыве и после матча партнеры по команде говорили что-то на эту тему?

– Нет.

– У меня сложилось впечатление, что ты был обижен. Мол, не поняли твой посыл: ты хотел сделать добро, а в итоге получил гол в свои ворота.

– Мы все делаем одно дело и неважно, в каких футболках. Если ты не будешь уважать своего соперника, к чему это приведет? Значит, воспитание у игрока такое. Или эмоции. Надо у него спрашивать, почему он так сделал. Ко мне какие вопросы?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зобнин Роман Гайич Милан
Комментарии (12)
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R-W_warrior
1666877298
Может быть повторюсь, но ещё раз скажу : Рома!!! Нехер обращать внимание на всë дерьмо, что валяется на поле!!! Есть стюарды,приберут, подметут, помоют.
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Skull_Boy
1666878029
Если человек идиот, то это надолго и что-то таких идиотов очень много и в основном все в Спартаке
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shurik45
1666878239
Роман что-то совсем не в себе.Печально.
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portero
1666878537
Раздвоение личности у Ромы, ты думал выбить мяч или играть, вот и поплатился за свою нерешительность, а теперь эти глупые оправдания зачем????
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oyabun
1666878656
Очень плохо что Роман не признается в собственной ошибке. Это значит что в другой игре в похожей ситуации снова может привезти гол и подведет команду. Не признавать собственные косяки - очень плохое качество.
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Красногвардейчик
1666878918
Ахахахаха....вот во истину мясной)))) у тебя миллион времени было чтобы выбить в аут.....но даже сейчас на Гаийча свалить хочет....тьфу....мразотный персонаж, впрочем как и его клуб
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Вомбат
1666882063
Нормальный игрок этот Зобнин. Чтобы выбить мяч в аут ему, оказывается, надо остановиться! Это как в фильме "Вратарь" инженер Карасик выходит один на один, и чтобы поточнее пробить по воротам, останавливается. Но это же было 100 лет назад и притом с футболистом любительской команды. А тут игрок основы Спартака и бывший игрок сборной. Ну и позорище!
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Derzkiy1
1666883466
Про воспитание еще говорит ) Сам тупанул на других валит …. Свой тупизм признать не может
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Эном айс
1666884150
Видимо хотел выбить в аут, но боялся выдать шикарную передачу игроку датчан Поульсену..,хотя играли против ЦСКА. Кошмар всю жизнь будет преследовать Зобнина, как и Смолова..
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KLINSI
1666885309
Обычный барано-вирус).
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