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    Зобнин – о голе ЦСКА: «Что мешало выбить в аут? Если бы Гайич остановился, выбил бы. Значит, воспитание у игрока такое»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об эпизоде с первым голом ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ.

    • ЦСКА забил после того, как Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    – Что мешало тебе выбить мяч в аут?

    – Если бы остановился, то выбил бы. Но он же забрал у меня мяч.

    – В таких ситуациях вы ждете судейского свистка или сами принимаете решения?

    – Всегда сам принимаю решение. Если вижу, что человек лежит, остановлюсь, подниму руки и выбью мяч в аут.

    – Ты видел, что игрок ЦСКА лежит?

    – Конечно. Опять же, у меня ни к кому нет претензий. В том числе к футболисту, который забрал у меня мяч. Это его проблемы. Если у меня будет похожая ситуация еще раз, могу с уверенностью сказать, что сделаю точно так же.

    – К ним претензий нет, а к самому себе?

    – К себе тоже нет претензий.

    – В перерыве и после матча партнеры по команде говорили что-то на эту тему?

    – Нет.

    – У меня сложилось впечатление, что ты был обижен. Мол, не поняли твой посыл: ты хотел сделать добро, а в итоге получил гол в свои ворота.

    – Мы все делаем одно дело и неважно, в каких футболках. Если ты не будешь уважать своего соперника, к чему это приведет? Значит, воспитание у игрока такое. Или эмоции. Надо у него спрашивать, почему он так сделал. Ко мне какие вопросы?

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    Источник: «Матч ТВ»

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