Зобнин – о голе ЦСКА: «Что мешало выбить в аут? Если бы Гайич остановился, выбил бы. Значит, воспитание у игрока такое»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об эпизоде с первым голом ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ.

ЦСКА забил после того, как Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Карраскаля.

В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.

Матч завершился ничьей 2:2.

– Что мешало тебе выбить мяч в аут?

– Если бы остановился, то выбил бы. Но он же забрал у меня мяч.

– В таких ситуациях вы ждете судейского свистка или сами принимаете решения?

– Всегда сам принимаю решение. Если вижу, что человек лежит, остановлюсь, подниму руки и выбью мяч в аут.

– Ты видел, что игрок ЦСКА лежит?

– Конечно. Опять же, у меня ни к кому нет претензий. В том числе к футболисту, который забрал у меня мяч. Это его проблемы. Если у меня будет похожая ситуация еще раз, могу с уверенностью сказать, что сделаю точно так же.

– К ним претензий нет, а к самому себе?

– К себе тоже нет претензий.

– В перерыве и после матча партнеры по команде говорили что-то на эту тему?

– Нет.

– У меня сложилось впечатление, что ты был обижен. Мол, не поняли твой посыл: ты хотел сделать добро, а в итоге получил гол в свои ворота.

– Мы все делаем одно дело и неважно, в каких футболках. Если ты не будешь уважать своего соперника, к чему это приведет? Значит, воспитание у игрока такое. Или эмоции. Надо у него спрашивать, почему он так сделал. Ко мне какие вопросы?