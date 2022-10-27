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    Семак назвал сильные стороны «Краснодара»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» поделился мнением о сопернике.

    «У «Краснодара» есть сильные стороны – команда хорошо укомплектована, есть молодые игроки, которые хотят проявить себя.

    Это одна из лучших команд в нашем чемпионате. Они традиционно сильно играют дома и готовы составить конкуренцию любому сопернику», – сказал Семак.

    • «Краснодар» примет «Зенит» в воскресенье в 19:30 мск.
    • Команды занимают 5-е и 1-е место соответственно в таблице РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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