Семак назвал сильные стороны «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» поделился мнением о сопернике.
«У «Краснодара» есть сильные стороны – команда хорошо укомплектована, есть молодые игроки, которые хотят проявить себя.
Это одна из лучших команд в нашем чемпионате. Они традиционно сильно играют дома и готовы составить конкуренцию любому сопернику», – сказал Семак.
- «Краснодар» примет «Зенит» в воскресенье в 19:30 мск.
- Команды занимают 5-е и 1-е место соответственно в таблице РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Зенита»