Семак назвал сильные стороны «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» поделился мнением о сопернике.

«У «Краснодара» есть сильные стороны – команда хорошо укомплектована, есть молодые игроки, которые хотят проявить себя.

Это одна из лучших команд в нашем чемпионате. Они традиционно сильно играют дома и готовы составить конкуренцию любому сопернику», – сказал Семак.