Мансилья: «Хотел бы, чтобы Аргентиной правил кто-то похожий на Путина»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о президенте России Владимире Путине.

«Я бы хотел, чтобы Аргентиной правил кто-то, похожий на Владимира Путина. У нас про таких говорят «человек с железной хваткой».

Однако, к сожалению, в моей родной стране ситуация очень далека от желаемого. В Аргентине много коррупции, много разных проблем.

Не хватает человека с железной рукой, который привел бы все в порядок», – заявил Мансилья.