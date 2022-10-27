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    Мансилья: «Хотел бы, чтобы Аргентиной правил кто-то похожий на Путина»

    Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о президенте России Владимире Путине.

    «Я бы хотел, чтобы Аргентиной правил кто-то, похожий на Владимира Путина. У нас про таких говорят «человек с железной хваткой».

    Однако, к сожалению, в моей родной стране ситуация очень далека от желаемого. В Аргентине много коррупции, много разных проблем.

    Не хватает человека с железной рукой, который привел бы все в порядок», – заявил Мансилья.

    • «Оренбург» арендовал аргентинца в июле.
    • Он сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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