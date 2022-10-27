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  • Терюшков: «Химки» оказались на передовой информационного фронта гибридной войны»

Терюшков: «Химки» оказались на передовой информационного фронта гибридной войны»

27 октября 2022, 10:18

Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о критике в адрес подмосковного клуба за приглашение священника на домашний стадион.

«Общество как раз среагировало правильно. Религиозное таинство не может в России быть предметом критики, а тем более насмешек.

Бурное обсуждение было начато вполне понятными персонажами, обслуживающими либеральную повестку. Насколько мне известно, таинство прошло 14 октября, а шум был поднят спустя 10 дней, аккурат ко дню открытия Всемирного русского народного собора.

Прямое доказательство отработки ключевых госдеповских установок – дискредитировать Русскую православную церковь.

Их агентская работа – слушать внимательно президента России. Говорит Владимир Владимирович, что спорт – национальный приоритет России, тут же получите-распишитесь, дело Макларена о допинге, повлекшее лишение России национальных символов.

Провозглашает наш президент православие фундаментом русской цивилизации – обрушиваются на православие.

Скабрезные шутки, транслирующие святотатство, имеют своей целью подорвать духовные основы. Это типичный постмодерн, желание иронизировать над всем.

Когда никак не удается ущипнуть, аргументированно возразить, то в ход идут примитивные формы и высмеивание одно из них. Насмешкам последовательно подвергаются: хоровод, казаки, поддержка СВО и, наконец, православная вера.

Это информационный фронт объявленной России гибридной войны. И «Химки» оказались на передовой.

Не исключаю, что череда неудач на поле ни что иное как спланированная диверсия тех, чьи интересы были затронуты. В футболе есть изрядное число тех, кто имеет гражданство, имущество и интересы за рубежом.

Им «Химки» очень не нравятся по понятным причинам: патриотическая, честная позиция футбольного клуба противоречит их жизненным установкам и бизнес-интересам», – сказал Терюшков.

  • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
  • Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
  • Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.

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