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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» и «Спортинг» обменялись голами, «Айнтрахт» победил «Марсель»

    «Тоттенхэм» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ушел от поражения от «Спортинга». Спасительный мяч забил Родриго Бентанкур.

    В другой встрече группы «Айнтрахт» дома победил «Марсель».

    В этом квартете никто не гарантировал себе плей-офф ЛЧ перед последним туром.

    Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

    Тоттенхэм (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эдвардс, 22 (с пенальти); 1:1 – Бентанкур, 80.

    Айнтрахт (Германия) – Марсель (Франция) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Камада, 3; 1:1 – Гендузи, 22; 2:1 – Коло-Муани, 27.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +160

      Sergicious 1 час назад

      Группа огонь!
      Самая ровная и непредсказуема

      0
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      Рейтинг: +8038

      vladik12 > Sergicious 38 минут назад

      Группа уровня Лиги конференций.

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