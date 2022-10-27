Лига чемпионов. «Тоттенхэм» и «Спортинг» обменялись голами, «Айнтрахт» победил «Марсель»

«Тоттенхэм» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ушел от поражения от «Спортинга». Спасительный мяч забил Родриго Бентанкур.

В другой встрече группы «Айнтрахт» дома победил «Марсель».

В этом квартете никто не гарантировал себе плей-офф ЛЧ перед последним туром.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

Тоттенхэм (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эдвардс, 22 (с пенальти); 1:1 – Бентанкур, 80.

Айнтрахт (Германия) – Марсель (Франция) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Камада, 3; 1:1 – Гендузи, 22; 2:1 – Коло-Муани, 27.

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