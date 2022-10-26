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    Игроки «Барселоны» вместе посмотрят матч «Интер» – «Виктория» перед игрой с «Баварией»

    Футболисты «Барселоны» будут в полном составе смотреть матч «Интер» – «Виктория» перед игрой с «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    По информации журналиста Андреа Албетса, главный тренер каталонцев Хави попросил футболистов приехать на стадион заранее, чтобы в полном составе посмотреть в раздевалке матч соперников по группе.

    Если «Интер» победит «Викторию», «Барселона» гарантированно не выйдет из группы.

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    Источник: «Чемпионат»

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