Игроки «Барселоны» вместе посмотрят матч «Интер» – «Виктория» перед игрой с «Баварией»

Футболисты «Барселоны» будут в полном составе смотреть матч «Интер» – «Виктория» перед игрой с «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

По информации журналиста Андреа Албетса, главный тренер каталонцев Хави попросил футболистов приехать на стадион заранее, чтобы в полном составе посмотреть в раздевалке матч соперников по группе.

Если «Интер» победит «Викторию», «Барселона» гарантированно не выйдет из группы.