«Вау, ха-ха». Жоржиньо – о голе Ковачича «Зальцбургу»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо оценил гол своего партнера Матео Ковачича в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:1).

«Это забавно, что Ковачич забил, потому что я шучу над ним: «Не бей издали». Ибо иногда он бьет на трибуны. Говорю: «Просто отдай мяч!». Когда он забил «Зальцбургу», я подумал: «Вау, ха-ха», – сказал Жоржиньо.